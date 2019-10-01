Побоище в честь 70-летия КНР. Полиция Гонконга перешла в боевой режим

Во время разгона демонстрантов в Гонконге слезоточивого газа и водометов оказалось мало. Полиция применила огнестрельное оружие. Один из митингующих пострадал. Столкновения с удвоенной силой продолжились в день 70-летия КНР. Политолог из Германии Александр Рар рассказал «360», как будут развиваться события дальше.

Праздник в Китае омрачили непрекращающиеся протесты. Демонстранты не отступают, хотя власти отозвали законопроект об экстрадиции — изначально именно он привел к беспорядкам. Теперь же митингующие требуют от Коммунистической партии Китая «вернуть власть народу».

Только сегодня полиция Гонконга задержала 50 подозреваемых в изготовлении «коктейлей Молотова». Пятнадцать человек пострадали, один из демонстрантов получил огнестрельное ранение в грудь во время столкновений с полицией. Это был студент колледжа. Правоохранительные органы впервые применили боевое оружие против демонстрантов Гонконга.

Западная пресса активно пишет об испорченном юбилее Китая и ущемлении свобод протестующих. Об этом «360» рассказал политолог из Германии Александр Рар.

«Запад высказывается о том, что в Китае в первую очередь нужно говорить о правах человека. Экономика — это важно, но во главе все же моральные ценности. О санкциях говорить, думаю, не стоит. Пока во всяком случае. Но ничего, кроме нового витка конфронтации в отношениях с Западом, ждать не приходится», — отметил Рар.

Что же касается жестких действий полиции по отношению к демонстрантам, политолог считает, что они лишь усилятся, если митинги не прекратятся.

Дойдет ли до реального побоища? А что остается Китаю делать? Все попытки получить независимость везде жестоко подавляются. Может, не огнестрельным оружием, но судами, дубинками. Демонстранты закидали полицию «коктейлями Молотова» на протестах в Гонконге Александр Рар политолог.

Китай будет очень жестко реагировать, защищая свои государственные интересы, полагает Рар.

По словам собеседника «360», демонстранты могли бы давно успокоиться. Их требования были выполнены. Теперь же недовольных стало меньше, но они лучше организованны, стали более шумными. Требуют уже политических изменений в Китае. А государство не может на это пойти.

«По крайне мере, такое, как Китай, которое хочет стать великой державой и которое уже обозначило свой курс и хочет вскоре объединиться с Тайванем. Здесь Китай не пойдет на уступки и не предоставит Гонконгу независимость, которой у него никогда не было: Гонконг ведь был под Англией ранее», — отметил Рар.

Политолог уверен: власти не хотели бы, чтобы праздник был «в международном смысле» испорчен. Но позволить протестам усилиться и довести это до потери Гонконга руководство Китая просто не может.