Положительные ВИЧ-результаты, смерти и опухоли. Какие побочные эффекты нашли у зарубежных ковидных вакцин при испытании

Испытания австралийской вакцины от COVID-19 остановили из-за неожиданного побочного эффекта. В первой фазе препарат показал хорошие результаты и устойчивый иммунный ответ. Но позже стало известно о ложноположительных тестах на ВИЧ. Однако Австралия не единственная страна, где возникли сложности при разработке вакцины.

Проблемы с тестами на ВИЧ

Вакцину UQ-CSL v451 разрабатывают австралийский Университет Квинсленда и биотехнологическая компания CSL.

«Университет Квинсленда и CSL сегодня объявляют, что после консультаций с австралийским правительством испытания вакцины UQ-CSL v451 во второй и третьей фазах не будут продолжены, поскольку <…> иммунный ответ на один из компонентов препарата создает помехи при проведении тестов на ВИЧ-инфекцию», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте CSL.

В документе пояснили, что ни один из пациентов не заразился ВИЧ на самом деле. Более детальное исследование показало, что в организмах нет вируса иммунодефицита человека. Однако компания решила отказаться от следующей фазы испытаний.

Теперь ресурсы перенаправят на покупку дополнительных доз других препаратов. UQ-CSL v451 была среди четырех претендентов на применение в Австралии. Власти страны рассчитывали на 51 миллион доз, которые планировали пустить в действие с середины 2021 года, пишет DW.

«Мы ранее определили четыре вакцины, которые, как ожидалось, успешно пройдут испытания третьей фазы и будут доступны здесь, в Австралии. Однако ни на каком этапе мы не верили, что все четыре вакцины пройдут через этот процесс», — заявил премьер-министр Скотт Моррисон.

Он добавил, что после расторжения соглашения о производстве UQ-CSL v451 страна увеличит объемы закупки вакцин британско-шведской компании AstraZeneca и компании Novavax.

Смерти во время испытаний вакцины Pfizer

В начале декабря стало известно, что при испытаниях препарата, который разработали американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, умерли шесть человек. При этом четырем из них вводили плацебо, а двум — саму вакцину. Об этом говорится в документе, который опубликовало американское управление по контролю за продуктами питания и медикаментами (FDA).

Половина погибших была старше 55 лет. У всех умерших испытуемых до начала эксперимента были проблемы со здоровьем. Первый смертельный случай зафиксировали через три дня после введения первой дозы вакцины. Пациент страдал атеросклерозом и имел лишний вес. Второй человек скончался через 63 дня после введения второй дозы препарата. Правда, за этот срок он успел перенести сердечный приступ. Смерть наступила через три дня после него. Среди тех, кому вводили плацебо, два человека скончались от инсульта и инфаркта. Причины гибели еще двух участников эксперимента устанавливают.

В FDA подчеркнули, что Pfizer и BioNTech предоставили данные, гарантирующие качество препарата. Вакцина якобы обеспечивает существенную защиту уже после первой дозы. Это делает ее безопасной и высокоэффективной.

Pfizer подписал контракт с руководством США почти на два миллиарда долларов еще в июле. Соглашение предусматривало поставку 100 миллионов доз вакцины, которые позволили бы привить 50 миллионов жителей Штатов — из расчета две инъекции на американца. Договор заключили еще до окончания клинических испытаний.

Распухшая рука от вакцины Moderna

Разработчики американской вакцины Moderna утверждают, что серьезных проблем с безопасностью во время исследований препарата не выявили. Однако иммунная система может по-разному реагировать на составляющие вакцины, пишут в Science. Одни из возможных эффектов — боль, отек, покраснения, лихорадка. У некоторых людей все это может проявляться в достаточно сильной форме.

Так, 43-летний Люк Хатчисон рассказал, что после второго укола его рука буквально сразу распухла до размера «гусиного яйца». Правда, испытуемый не уверен, что именно ему вкололи — вакцину или плацебо. Тем не менее мужчина несколько часов страдал от сильной боли в мышцах и костях, а также от высокой температуры, которая, по словам Хатчисона, казалась невыносимой.

«Меня трясло, бросало то в жар, то в холод, я всю ночь просидел у телефона, готовясь набрать 911», — заявил он.

Симптомы пропали уже через 12 часов. Но Хатчисон уверен, что людей стоит предупреждать о таких побочных эффектах. Ему же никто не говорил, «что все будет настолько серьезно».

Ошибки при испытаниях оксфордской вакцины AstraZeneca

Многообещающей британской разработке потребуется дополнительное изучение из-за ошибки специалистов. В конце ноября обнародовали результаты клинических исследований. Согласно им, эффективность препарата составляет порядка 70%, а в ряде случаев — 90%.

«У нас есть вакцина для всего мира», — цитирует главу Оксфордской вакцинной группы Эндрю Полларда DW.

Однако позже стал о известно об ошибке во время эксперимента. Одной группе добровольцев — 2700 человек — дали сначала полдозы, а через месяц уже полную дозу препарата. В это время более крупной группе — примерно 8900 человек — вкололи две полные дозы вакцины. При этом в ситуации с первой группой эффективность оказалась очень высокой — 90%, тогда как во втором случае — 62%. Так в среднем и получился показатель 70%.

Банальную ошибку в дозировках обнаружили после того, как заметили, что испытуемые из первой группы реже жалуются на такие побочные действия, как сонливость, головная боль и боль в месте укола.

В международном профессиональном сообществе произошедшее сразу же вызвало бурную реакцию. Эксперты были возмущены методикой отчетности: специалисты фактически провели два исследования, при этом группы из 2700 человек явно мало для каких-либо выводов. Более того, было замечено, что в первой группе не было людей старше 55 лет.

Тем временем на оксфордскую вакцину возлагали большие надежды, так как она должна была быть дешевой — предположительно, пять долларов за две дозы. Этот препарат можно было хранить, а также перевозить в обычных холодильниках.