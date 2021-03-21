Побочки препарата от AstraZeneca затормозили вакцинацию Европы. Он действительно опаснее конкурентов?

Почти вся Европа на время отказывалась от вакцины AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся. При этом в ВОЗ заявили, что польза от препарата превышает риски. При том, что риск опасных побочных эффектов от AstraZeneca есть, наблюдался он и у других западных вакцин.

Начало скандала с AstraZeneca

Вакцину AstraZeneca производит британско-шведская компания. Изначально она обязалась поставить в Европу 90 миллионов доз. Производители не сомневались в безопасности препарата. В качестве доказательства они говорили, что детально изучили состояние здоровья более 17 миллионов человек, вакцинированных в ЕС и Великобритании. У испытуемых не возникло эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

«Безопасность пациента — высший приоритет для компании», — заверял представитель компании.

Несмотря на такие заявления, по данным EMA, в ЕС к 12 марта было зафиксировано 22 случая тромбоза на три миллиона привившихся вакциной AstraZeneca. Также появились новости об эмболии у некоторых пациентов и нескольких случаях смерти. Один из первых зафиксировали в Австрии, позже о летальных исходах сообщили в Дании, Италии и Словакии.

По этой причине Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург первыми остановили использование препарата из конкретной партии в миллион доз, которую получили 17 стран Европы.

Реакция стран на вакцину AstraZeneca

На фоне этого Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) запустило расследование случаев тромбоэмболии.

Изначально официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис призвала продолжать кампании по вакцинации, чтобы «спасать жизни и сдерживать тяжелые формы заболевания». Позже эксперты организации не нашли связи тромбозов с прививкой AstraZenесa и посоветовали продолжать применение вакцины. Польза от вакцины превышает риски, говорится в заявлении ВОЗ.

Пришел ответ и из самой компании. На прошлой неделе AstraZeneca опубликовала отчет, где говорилось о безопасности вакцины. Выводы разработчики сделали на основании изучения состояния здоровья более 17 миллионов вакцинированных в ЕС и Англии.

Однако отказ от прививки AstraZeneca в Европе успел приобрести массовый характер. Государства приостановили вакцинацию или полностью остановили поставки. В Эстонии насчитали почти 500 эпизодов побочных эффектов, в Германии зафиксировали цепочку особо тяжелых случаев. К тому же временно отказалась от вакцины и страна-производитель — Швеция: «решение является мерой предосторожности».

В конечном итоге приостанавливали использование препарата 20 стран: Австрия, Болгария, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словения, Франция, Швеция, Эстония. Часть стран позже возобновила вакцинацию.

AstraZeneca и Россия

Официальный старт российским испытаниям вакцины AstraZeneca дали 21 августа 2020 года. Исследование начали проводить на четырех клинических базах. Специалисты провели скрининг, отобрали пригодных к исследованию добровольцев — 100 человек. Однако вскоре AstraZeneca неожиданно объявила о приостановке тестирования вакцины.

В конце ноября создатели российской вакцины «Спутник V» предложили AstraZeneca совместные испытания препаратов, чтобы повысить их эффективность. Великобритания и Швеция поддержали инициативу, и с 11 декабря компания запустила клинические испытания комбинации собственной вакцины от коронавируса со «Спутником V».

Однако позже глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что комбинированный препарат не станут использовать для вакцинации россиян. В РФ будет применяться разработка центра «Спутник V» в классическом варианте. А будущим препаратом заинтересуются страны, которые не имеют возможности самостоятельно разрабатывать и производить вакцину.

Смертность от других западных вакцин

В США вакцину производят фармкомпании Moderna и Pfizer/BioNTech. Согласно январским отчетам, 55 летальных исходов было зафиксировано среди привившихся. Также в Америке сообщали о 96 опасных для жизни осложнениях после вакцинации. Еще 24 пациента утратили трудоспособность, а 225 человек нуждались в госпитализации после укола. Более 1,3 тысячи граждан обратились в пункты неотложной помощи самостоятельно.

В Нидерландах зарегистрированы 100 человек с побочными эффектами вакцинации. В основном это боль в месте укола, головная боль, усталость, несколько случаев сыпи и отека вокруг глаз.

В Финляндии насчитывается 32 неблагоприятных эффекта. Это аллергия, анафилактические реакции, тошнота, озноб, головная боль, боль в месте укола и мышцах, увеличение лимфоузлов, головная боль. В Норвегии зафиксировано 23 смертельных случая после получения вакцины Pfizer.

В Израиле используют Comirnaty. Из-за нее у 13 жителей произошел легкий лицевой паралич. В Финляндии сообщили о 32 случаях возникновения побочных реакций на этот же препарат. Граждане страдали от тяжелых аллергических реакций.