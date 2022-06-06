Побелевшие упаковки спасли от дефицита. Как россияне встретили соки в новом дизайне
Соки в новой белой упаковке на полках магазинов удивили россиян
В конце мая одно из ведущих предприятий агропромышленного комплекса России, «Сады Придонья», объявило, что начнет временно менять дизайн упаковки. Покупателей призвали не пугаться побелевших коробок с соком. Свой внешний вид следом начала менять и другая продукция. В соцсетях покупатели шутят, что в глазах от разноцветья на полках уже не так рябит, но относятся с пониманием. Тем более что главное не то, что снаружи. «360» собрал подборку товаров в минималистичных упаковках.
Сегодня «Сады Придонья» выпустили ролик о новом дизайне своих соков. В пресс-службе компании отметили, что новость о белой упаковке стала одной из самых обсуждаемых на многих информационных площадках и в социальных сетях.
«Мы видим и читаем каждое ваше сообщение, Stories и комментарий. Спасибо за обратную связь и поддержку!» — поблагодарили сотрудники.
В пабликах во «ВКонтакте» и Telegram-каналах начали публиковать фото побелевшего детского сока «Агуша». Пользователи, впрочем, не унывают и указывают, что вкус остался прежним, а это главное.
Правда, некоторых родителей изменившийся дизайн несколько расстроил. По словам одной из мам, теперь непонятно, как уговорить детей пить сок, если на упаковке нет яркой веселой картинки.
«Москва 24» обратила внимание, что в отдельных магазинах сок в белой упаковке продают с большой скидкой. Вероятно, кого-то все-таки новый дизайн может оттолкнуть. Может быть, с этим связано снижение цены. Но судя по записи, меньшую цену предлагают и за сок в привычном виде. Так что, скорее всего, распродажа и изображение на коробках с напитком никак не связаны.
Публикуют в соцсетях и новые упаковки сока «Добрый». Их большая часть белая, но фрукты по-прежнему остались яркие.
В комментариях некоторые подписчики пабликов признаются, что не понимают, почему краска с упаковок пропала, а цена на продукт не изменилась. Однако минималистичный дизайн связан со стремлением обеспечить бесперебойные поставки продукции в магазины. И решение об этом принимали на фоне санкций, которые вызвали серьезные проблемы с поставками сырья и необходимых материалов, в том числе некоторых видов картона, специальных лаков и красок.
Если судить по снимкам, которыми делятся покупатели, полки действительно не опустели. При этом пока на них превалируют соки в старой, цветной упаковке.
В России выпуском упаковки для соков, молока и других напитков занимается компания Tetra Pak. Фабрика расположена в Подмосковье, в городском округе Лобня. В конце мая директор производства Дмитрий Блинов сообщил, что компания продолжает работать.
Он отметил, что хотя Tetra Pak столкнулась со срывом поставок картона и краски, уже идут поиски альтернативных поставщиков. Блинов подчеркнул, что новая упаковка — это не признак контрафакта, а также призвал покупателей не пугаться.
«Это не подделка. Это говорит, что мы оптимизируем использование сырья, чтобы у нас было время проработать постоянные, надежные, безопасные решения», — пояснил он.