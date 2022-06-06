Побелевшие упаковки спасли от дефицита. Как россияне встретили соки в новом дизайне

В конце мая одно из ведущих предприятий агропромышленного комплекса России, «Сады Придонья», объявило, что начнет временно менять дизайн упаковки. Покупателей призвали не пугаться побелевших коробок с соком. Свой внешний вид следом начала менять и другая продукция. В соцсетях покупатели шутят, что в глазах от разноцветья на полках уже не так рябит, но относятся с пониманием. Тем более что главное не то, что снаружи. «360» собрал подборку товаров в минималистичных упаковках.

Сегодня «Сады Придонья» выпустили ролик о новом дизайне своих соков. В пресс-службе компании отметили, что новость о белой упаковке стала одной из самых обсуждаемых на многих информационных площадках и в социальных сетях.

«Мы видим и читаем каждое ваше сообщение, Stories и комментарий. Спасибо за обратную связь и поддержку!» — поблагодарили сотрудники.

В пабликах во «ВКонтакте» и Telegram-каналах начали публиковать фото побелевшего детского сока «Агуша». Пользователи, впрочем, не унывают и указывают, что вкус остался прежним, а это главное.

Правда, некоторых родителей изменившийся дизайн несколько расстроил. По словам одной из мам, теперь непонятно, как уговорить детей пить сок, если на упаковке нет яркой веселой картинки.

Источник фото: vk.com

«Москва 24» обратила внимание, что в отдельных магазинах сок в белой упаковке продают с большой скидкой. Вероятно, кого-то все-таки новый дизайн может оттолкнуть. Может быть, с этим связано снижение цены. Но судя по записи, меньшую цену предлагают и за сок в привычном виде. Так что, скорее всего, распродажа и изображение на коробках с напитком никак не связаны.

Публикуют в соцсетях и новые упаковки сока «Добрый». Их большая часть белая, но фрукты по-прежнему остались яркие.

Источник фото: vk.com/chpulsk

В комментариях некоторые подписчики пабликов признаются, что не понимают, почему краска с упаковок пропала, а цена на продукт не изменилась. Однако минималистичный дизайн связан со стремлением обеспечить бесперебойные поставки продукции в магазины. И решение об этом принимали на фоне санкций, которые вызвали серьезные проблемы с поставками сырья и необходимых материалов, в том числе некоторых видов картона, специальных лаков и красок.

Источник фото: vk.com/chpulsk

Если судить по снимкам, которыми делятся покупатели, полки действительно не опустели. При этом пока на них превалируют соки в старой, цветной упаковке.

Источник фото: vk.com/ilovekubinka

В России выпуском упаковки для соков, молока и других напитков занимается компания Tetra Pak. Фабрика расположена в Подмосковье, в городском округе Лобня. В конце мая директор производства Дмитрий Блинов сообщил, что компания продолжает работать.

Он отметил, что хотя Tetra Pak столкнулась со срывом поставок картона и краски, уже идут поиски альтернативных поставщиков. Блинов подчеркнул, что новая упаковка — это не признак контрафакта, а также призвал покупателей не пугаться.

«Это не подделка. Это говорит, что мы оптимизируем использование сырья, чтобы у нас было время проработать постоянные, надежные, безопасные решения», — пояснил он.