От штрафов до гибели. Россияне платят большую цену за побеги из обсерваторов

С 1 апреля все россияне, прибывшие из-за границы, по распоряжению главного санитарного врача России должны проходить двухнедельный карантин. Одни — дома, другие, не имеющие местной прописки или регистрации, — в обсерваторах. Однако не все остались довольны такими мерами — находятся несознательные граждане, пытающиеся сбежать из новых жилищ. «360» собрал несколько таких случаев и рассказал, что грозит нарушителям режима.

Сочинский бегун

Один из самых ярких (и, возможно, самых безобидных) случаев попытки нарушить режим в обсерваторе произошел в Сочи. Молодой человек в майке и шортах, но без обязательных средств индивидуальной защиты вышел из обсерватора, чтобы постоять в нескольких метрах от крыльца.

Сотрудники Росгвардии, заметившие нарушителя, приказали ему вернуться в здание, но молодой человек решил в буквальном смысле сбежать от неприятного разговора. Его пробежка по площадке на территории обсерватора попала на видео — юноша ловко убежал от шести росгвардейцев и благополучно забежал обратно в здание, что порадовало зрителей этого небольшого происшествия.

Молодой человек тоже снимал видео, на нем слышно, как он отказывается возвращаться в здание, так как там якобы начался пожар. Никаких подтверждений этому не было найдено, тем более что сначала вышел из обсерватора только он один.

В итоге бегуну выписали штраф и трое суток ареста за неподчинение законным требованиям и нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия — из обсерватора молодой человек отправился прямиком в отделение полиции.

От 15 до 40

В Улан-Удэ похожий маневр пытался совершить 17-летний молодой человек, прибывший вместе с другими туристами из другого региона. После нескольких дней карантина у него обнаружили симптомы ОРВИ и перевели в стационар, откуда несознательный подросток и сбежал. Полиция продолжает поиски юноши — несмотря на то, что диагноз COVID-19 у него не подтвержден, за нарушение режима придется ответить.

По всей стране за такие самовольные уходы из обсерваторов уже начали выписывать штрафы — от 15 до 40 тысяч рублей в соответствии со статьей 6.3 КоАП РФ — за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия. В Иркутской области, например, с начала апреля было уже девять беглецов, всем им грозят штрафы.

А в некоторых случаях подобные попытки сбежать заканчивались трагедией. Так, житель Якутии несколько раз пытался покинуть обсерватор. Прямо накануне выписки, пытаясь спуститься из окна по связанным шторам, он сорвался и погиб. Другой мужчина, не выдержавший принудительной изоляции в Анапе, сам выпрыгнул с балкона третьего этажа одного из местных обсерваторов — остался жив, но получил серьезные травмы.

Разные условия

При этом условия, в которых оказываются вынужденные постояльцы обсерваторов, самые разные. Одни хвалят устроенные на базах санаториев, гостиниц и отелей «номера» и спокойно пережидают свои 14 дней карантина. Так, Александр Сычев, проведший две недели в казанском обсерваторе, остался доволен — чистые комнаты, вкусная и полезная еда.

В подмосковных обсерваторах тоже стараются обеспечить постояльцев всем необходимым — организовывают доставки, постоянно контролируют состояние здоровья, проводят ежедневные дезинфекции помещений.

Серафима Генерозова оказалась изолирована в другом подмосковном обсерваторе. Она жаловалась на то, что территория обнесена забором и колючей проволокой, а комнаты персонал запирает на ночь на ключ, чтобы никто не сбежал. Такие условия пребывания девушка сравнила с тюрьмой.

А по словам одной из постоялиц новосибирского обсерватора, организованного на базе центра социальной помощи «Заря», в первые дни карантина людям даже не хватало еды — взрослые отдавали свои порции детям. Санитарная обстановка тоже оставляет желать лучшего — плесень, грибок, старый ремонт.

Но сегодня, несмотря на многие неудобства, россиянам, приезжающим из-за границы или из «опасных» столичных регионов, очень важно соблюдать меры предосторожности, предписываемые властями, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружающих.