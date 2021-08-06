Обвиняемый в убийстве «колбасного короля» устроил побег с сокамерниками. На руку им сыграло открытое окно

Из изолятора временного содержания в Истре сбежали пятеро заключенных. Среди них был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. Арестанты могли сбежать при помощи гаечного ключа. Не исключено, что им помогали.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора временного содержания в Истре 6 августа. Среди беглецов обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди. Вместе с ним изолятор покинули Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану, подозреваемые в краже. Все сбежавшие были выходцами из Молдавии.

Telegram-канал «Силовики» опубликовал ориентировки на сбежавших.

Заключенные покинули изолятор в районе 04:00, их начал искать весь личный состав подмосковной полиции. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте происшествия работает истринский городской прокурор Михаил Рузляев.

Арестантов ищут также в Москве и других регионах. В последний раз их заметили на видео с камеры на доме в Подмосковье. Для поимки установили дополнительные посты и заслоны в местах возможного передвижения.

Детали побега

По предварительным данным, заключенные смогли сбежать с помощью гаечного ключа. Этот предмет запрещен для пользования арестантами. Пока что нет данных о том, как инструмент попал к ним в руки. Также не исключено, что беглецы выломали лоток для еды в камере, вскрыли замок и бежали через заднюю дверь.

Вот так выглядела территория ИВС, откуда совершили побег заключенные.

Перед побегом по требованию одного из сбежавших Мавриди перевели в другую камеру. В распоряжении «360» оказалось видео оттуда.

Как выяснили СМИ, дежурный по какой-то причине не закрыл окно, через которое заключенные получают еду. Управление следственного комитета Московской области завело дело о превышении должностных полномочий после бегства заключенных.

По данным Telegram-канала Baza, у беглецов при себе не было оружия — проверка показала, что после побега из ИВС ничего не пропало. Отсутствие арестантов обнаружили только во время утреннего обхода.

Убийство «колбасного короля»

Сбежавшего Александра Мавриди обвиняют в убийстве гендиректора компании «Мясная империя» Владимира Маругова, а также в похищении юриста и вымогательстве. В прошлом году «колбасного короля» застрелили из арбалета в собственной бане под Истрой. Во время нападения система видеонаблюдения на территории загородного участка не работала.

Сначала Мавриди и его сообщник проникли на участок и взяли в заложники предпринимателя и его сожительницу Сабину Газиеву. Они требовали от них деньги. Газиевой удалось сбежать и вызвать у соседей полицию. Но к тому моменту, как полицейские прибыли, Владимир Маругов уже скончался от ран, полученных от арбалета.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали предполагаемого убийцу вместе с пенсионером, который раньше был адвокатом и защищал криминальных авторитетов. Позднее в ходе обыска его обнаружили прикованным к кровати в квартире подозреваемого. Он рассказал следствию, что у него вымогали принадлежащие ему квартиры в Москве.

После этого следователи начали проверять причастность подозреваемого к преступлениям, которые связаны с мошенническими действиями с квартирами одиноких жителей Москвы.

Владимир Маругов был успешным бизнесменом и владельцем нескольких мясных предприятий и был долгое время женат на поэтессе Татьяне Маруговой, но после их развода и смерти сына у супругов началась война за наследство.

На фоне разлада бывших супругов в СМИ появилась версия о возможной причастности Маруговой к убийству и знакомству с Мавриди. Адвокат бывшей жены подтвердил, что она была знакома с подозреваемым, но близко они не общались. Тот лишь делал для нее ремонт и ухаживал за домом.