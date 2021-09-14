Побег от самолета. Как в аэропортах России пропадали кошки и собаки

В аэропорту Домодедово третьи сутки ищут пропавшую собаку. Животное каким-то образом выбралось из переноски до вылета рейса S7. Хозяйка заявила, что и авиакомпания S7, и Домодедово от ситуации пытаются откреститься. Случаи потери домашних питомцев в столичных аэропортах уже бывали, и не всегда истории заканчивались хорошо.

Екатерина Безручко вылетела в Симферополь с семьей 10 сентября. Собаку по кличке Ева сдали в багаж около 18:00: в салон животное не позволяли взять условия авиакомпании.

«После этого спокойно ждали посадки на рейс и прилетели в Симферополь. Только спустя час мы узнали, что собаки на борту не было. Стали бить тревогу. Оказывается, собака якобы сама сбежала из переноски, бегает по аэропорту и ее ищут», — рассказала девушка.

Источник фото: телеканал «360»

Сбежала сама?

Екатерина составила запрос о потере багажа в Симферополе и на следующий день связалась с Домодедово.

Я звонила в Домодедово, где мне ответили, что они розыском животных не занимаются и передали все данные в авиакомпанию. В авиакомпании заявили, что вообще на знают о ситуации ничего Екатерина Безручко хозяйка собаки.

Оставшаяся без питомца семья была шокирована. Более того, заверила девушка, разыскивать Еву начали только на следующий день.

«Пока не поднялся информационный шум, никто ничего не делал. <…> На данный момент я получают информацию очевидцев о том, что животное действительно находится в аэропорту. Его очень часто видят, но якобы не могут поймать. <…> Когда приезжают люди, готовые участвовать в поисках, администрация открещивается и говорит, что никогда никому не даст пропуски и не выпустит на летную территорию. Это невозможно согласно закону», — пояснила Екатерина, попросив помощи.

Она может погибнуть под самолетом, под машиной — все что угодно. И нас не пускают на территорию, хотя говорят, что пустят Екатерина Безручко.

В аэропорту ищут Еву на территории более 1300 гектаров. Оперативная группа состоит из кинологов и волонтеров из числа сотрудников Домодедово.

Истории потерь

В 2018 году схожая ситуация произошла с еще одной собакой, которую тоже потеряли в Домодедово. И лететь она должна была самолетом того же перевозчика — S7. Метис кокер-спаниеля и йоркширского терьера Стеша пропала при погрузке.

Контейнер для собаки покупали, по словам знакомой семьи ее владельцев, с надежным замком. В пресс-службе аэропорта тогда предположили, что дверцу контейнера закрыли ненадежно. В режимную зону хозяев пустили только после того, как делом заинтересовалась транспортная прокуратура. Стешу так и не нашли.

За три года до этого в Домодедово в аналогичную ситуацию попала другая женщина, писало РИА «Новости». Она рассказала, что получила помощь от многих, в том числе кинологической службы. Ее питомец вернулся к хозяйке на третий день поисков.

Летом 2013 года при разгрузке рейса в Домодедово пропал черный кот. Его хозяева сообщили о потере животного на одном из местных форумов. Дальнейшая судьба животного неизвестна.