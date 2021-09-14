Побег от самолета. Как в аэропортах России пропадали кошки и собаки
В аэропорту Домодедово третьи сутки ищут пропавшую собаку. Животное каким-то образом выбралось из переноски до вылета рейса S7. Хозяйка заявила, что и авиакомпания S7, и Домодедово от ситуации пытаются откреститься. Случаи потери домашних питомцев в столичных аэропортах уже бывали, и не всегда истории заканчивались хорошо.
Екатерина Безручко вылетела в Симферополь с семьей 10 сентября. Собаку по кличке Ева сдали в багаж около 18:00: в салон животное не позволяли взять условия авиакомпании.
«После этого спокойно ждали посадки на рейс и прилетели в Симферополь. Только спустя час мы узнали, что собаки на борту не было. Стали бить тревогу. Оказывается, собака якобы сама сбежала из переноски, бегает по аэропорту и ее ищут», — рассказала девушка.
Сбежала сама?
Екатерина составила запрос о потере багажа в Симферополе и на следующий день связалась с Домодедово.
Я звонила в Домодедово, где мне ответили, что они розыском животных не занимаются и передали все данные в авиакомпанию. В авиакомпании заявили, что вообще на знают о ситуации ничего
Оставшаяся без питомца семья была шокирована. Более того, заверила девушка, разыскивать Еву начали только на следующий день.
«Пока не поднялся информационный шум, никто ничего не делал. <…> На данный момент я получают информацию очевидцев о том, что животное действительно находится в аэропорту. Его очень часто видят, но якобы не могут поймать. <…> Когда приезжают люди, готовые участвовать в поисках, администрация открещивается и говорит, что никогда никому не даст пропуски и не выпустит на летную территорию. Это невозможно согласно закону», — пояснила Екатерина, попросив помощи.
Она может погибнуть под самолетом, под машиной — все что угодно. И нас не пускают на территорию, хотя говорят, что пустят
В аэропорту ищут Еву на территории более 1300 гектаров. Оперативная группа состоит из кинологов и волонтеров из числа сотрудников Домодедово.
Истории потерь
В 2018 году схожая ситуация произошла с еще одной собакой, которую тоже потеряли в Домодедово. И лететь она должна была самолетом того же перевозчика — S7. Метис кокер-спаниеля и йоркширского терьера Стеша пропала при погрузке.
Контейнер для собаки покупали, по словам знакомой семьи ее владельцев, с надежным замком. В пресс-службе аэропорта тогда предположили, что дверцу контейнера закрыли ненадежно. В режимную зону хозяев пустили только после того, как делом заинтересовалась транспортная прокуратура. Стешу так и не нашли.
За три года до этого в Домодедово в аналогичную ситуацию попала другая женщина, писало РИА «Новости». Она рассказала, что получила помощь от многих, в том числе кинологической службы. Ее питомец вернулся к хозяйке на третий день поисков.
Летом 2013 года при разгрузке рейса в Домодедово пропал черный кот. Его хозяева сообщили о потере животного на одном из местных форумов. Дальнейшая судьба животного неизвестна.