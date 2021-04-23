Победу сына Кадырова в бою посчитали подставной. Он готов к реваншу, а объяснение нокаута оказалось логичным

13-летний сын Рамзана Кадырова Адам победил противника техническим нокаутом на турнире «Время Легенд — 6: Специальная операция». Судья разнял подростков, которые обменивались ударами, и без видимых причин начал отсчет нокаута. В Сети назвали победу Адама «позорной» и призвали отказаться от нее. При этом глава Чечни заявил, что в спорте родство не имеет значения и не влияет на победу. Подробнее — в материале «360».

Бой между Адамом Кадыровым и боксером из Кабардино-Балкарии Асланом Биттировым состоялся в начале апреля. На кадрах видно, что подростки обменивались серией ударов — в какой-то момент битва стала ожесточеннее. Спустя несколько секунд судья разнял бойцов и начал отсчитывать Биттирову нокдаун.

Видимых причин для этого не было, спортсмен уверенно стоял на ногах, но не протестовал. Затем секунданты боксера выбросили на ринг белое полотенце, признавая поражение, — поединок закончился во втором раунде. В результате Адаму Кадырову присудили победу и вручили чемпионский пояс.

В Сети раскритиковали Кадырова-младшего, назвав его победу «позорной». Пользователи предложили подростку отказаться от выигрыша, а также отметили, что бросили бы спорт после такого.

При этом рефери Беслан Кукаев, который остановил поединок, объяснил свой поступок. Он понял по виду Биттирова, что тот пропустил серьезный удар. Его слова процитировало издание MetаММА.

«В любительских боях среди детей необязательно, чтобы боксер падал на колено или начал шататься. Нокдаун отсчитывают, когда рефери видит по спортсмену, что он получил тяжелый удар. Я вообще не сомневаюсь, что принял верное решение», — заявил Кукаев.

Поступок рефери поддержал и председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. Он подчеркнул, что правила любительского бокса не такие, как в профессиональном.

«По поводу этого боя выступили уважаемые и известные судьи. Все они отмечают, что в данной ситуации рефери повел себя профессионально, так как самое главное — здоровье детей, тем более в этой возрастной категории», — сказал Даудов.

Однако руководитель федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков назвал бой подставным. Он выразил надежду, что в скором времени увидит реванш встречи Кадырова и Биттирова.

Реакция Кадыровых

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на сообщения о подставном характере поединка. Он подчеркнул, что судья принимал решение о победе независимо от того, кто чей сын. Он подчеркнул, что считает публикации СМИ, которые ставят под сомнение законность победы Адама, «черным пиаром».

«То, что они дети Рамзана Кадырова, не значит, что они обязательно должны выиграть. Если судья видит, что удар пришелся в глаз, он должен остановить бой. Без разницы, мой это сын или твой», — сказал он во время прямого эфира в Instagram, в котором участвовал вместе с Адамом.

Сам 13-летний боец заявил, что готов провести повторный поединок. Он подчеркнул, что недоволен остановкой боя во втором раунде. Адам уточнил, что планировал начать атаковать соперника с третьего раунда, а первые два просто присматривался.

«Я недоволен этим. Готов провести повторный поединок. Кто сомневается — делайте ставки, я вам покажу», — подчеркнул он.