В Германии огласили первые результаты региональных выборов. В Баден-Вюртемберге победили «Зеленые», а в Рейнланд-Пфальце — социал-демократы. Христианско-демократический союз (ХДС) в этих землях упал на несколько пунктов. Немецкие политики объяснили падение коррупционным скандалом внутри партии, коронавирусом и сменой ориентиров. Но, даже если к власти придут «Зеленые», «Северному потоку — 2» это не помешает.

Первые результаты региональных выборов в Германии показали, что недавние коррупционные скандалы и проблемы с вакцинацией населения нанесли ущерб по Христианско-демократическому союзу.

ХДС упал на четыре процентных пункта в Баден-Вюртемберге и на 5,8 пункта — в Рейнланд-Пфальце по сравнению с 2016 годом.

В Баден-Вюртемберге победил Винфрид Кречман, представляющий партию «Зеленых». Теперь он решит, продолжать ли коалицию с ХДС или создать новый союз с социал-демократами.

«„Зеленые“ и Баден-Вюртемберг хорошо сочетаются друг с другом», — передал его слова Deutesche Welle.

В Рейнланд-Пфальце победили социал-демократы во главе с популярным государственным премьером Малу Дрейером.

Почему ХДС падает?

По мнению депутата от «Альтернативы для Германии» Вальдемара Гердта, в случае с Баден-Вюртембергом победили все же не «Зеленые», а именно Кречман. Он давно и хорошо руководит землей, но при этом его решения идут почти радикально вразрез с зелеными идеями. Его «терпят в партии», потому что он ее единственный яркий и харизматичный представитель.

Представитель Пиратской партии Германии Грэгори Энгельс также отметил, что Кречман является более консервативным политиком, в отличие от других членов партии.

Если говорить о падении партии Меркель, то тут политики выделили несколько причин. По словам Энгельса, большую роль сыграл коррупционный скандал, в ходе которого три консервативных парламентария ушли в отставку. Народ возмутился и вспомнил другие коррупционные скандалы, связанные с ХДС. Некоторые из политиков, замешанных в них, продолжают сидеть в бундестаге. Людей возмутил и факт коррупции, и то как партия с этим почти ничего не делает.

По мнению Гердта, сыграло роль и то, что ХДС отвернулся от своих верных консервативных избирателей в угоду моде на мультикультурность. Партия пыталась заигрывать со всеми и в итоге потеряла свой основной костяк.

«Основным костяком все же были христианские консерваторы. Они верили, что партия, называющаяся христианской, таковой и является. К сожалению, ХДС далеко и давно отошел от консервативных и христианских взглядов», — подчеркнул политик.

Если партия не пересмотрит свою стратегию, то, вероятно, падение продолжится.

СМИ также пишут, что причиной падения стали провальные действия правительства по борьбе с пандемией. Люди назвали плохой работу центрального правительства в вопросе обеспечения населения вакцинами. В результате неправильного распределения вакцин Германия смогла привить только 7,5% населения.

Что будет с «Северным потоком — 2»?

Региональные выборы сейчас рисуют возможную картину того, что будет ждать Германию на национальных выборах 26 сентября в бундестаге. Этот день ознаменует конец 16-летнего руководства Ангелы Меркель. Велика вероятность, что вместе с ее уходом ХДС в принципе потеряет лидерство в правительстве.

Если лидерами станут те же «Зеленые», то возникает закономерный вопрос: как это повлияет на строительство «Северного потока — 2»? Грэгори Энгельс отметил, что для «Зеленых» строительство трубопровода явно не будет приоритетным. Несмотря на то, что газ — это более чистая энергия, чем уголь, «Зеленые» все равно стремятся к переходу на электричество из возобновляемых источников.

С другой стороны, важно то, с кем они в теории создадут коалиционное правительство. Если туда войдет ХДС, то он сможет иметь вес и влияние на эту ситуацию. Все будет зависеть от того, насколько сильно ему самому будет важен «Северный поток — 2».

Вальдемар Гердт также подчеркнул, что «Северный поток — 2» в разы экологичнее сжиженного газа из США. По его мнению, «Зеленые» сейчас критикуют поток, потому что находятся в оппозиции. Если же они победят, то, переняв ответственность за страну, совершенно иначе взглянут на эти вопросы.

«Сейчас они могут безответственно лаять на „Северный поток — 2“, а когда встанет вопрос энергетической безопасности страны, отопления школ и садиков, тогда придут совершенно другие аргументы и решения», — заключил депутат.