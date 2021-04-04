Победители лотерей не приходят за выигрышами по всему миру. Их деньгам найдут другое применение

Выигрыш крупной суммы в лотерею для организаторов розыгрышей может обернуться большой головной болью, когда победители не приходят за призом. Их начинают разыскивать, объявляют номер выигрышного билета. Очень часто поиски заканчиваются безуспешно, когда заканчивается срок выплаты денег. Такое происходит по всему миру и Россия не исключение.

Пропавшие миллионеры

Государственная лотерея Бразилии разыграла рекордный в истории страны джекпот в размере 326 миллионов реалов (57 миллионов долларов). Вы результате определились два победителя, но заявил о себе только один. Сумму поделили на две части и первую отдали обладателю выигрышного билета. Второй так о себе и не заявил.

Согласно правилам лотереи, если победитель не объявится в течении 90 дней, то его приз переходит в Фонд финансирования высшего образования. Этот срок истек 1 апреля.

По данным телеканала Globo, о пропавшем миллионере известно только то, что билет он купил в городе Сан-Паулу. По какой причине он не явился за выигрышем — неизвестно. Пользователи в социальных сетях предположили, что победитель мог умереть от коронавируса еще до розыгрыша.

Подобные исчезновения победителей лотерей встречаются в Бразилии очень часто. Только в 2020 году невостребованными остались выигрыши на общую сумму 312 миллионов реалов (55 миллионов долларов), а всего за пять лет победители лотерей оставили в кассе 1,62 миллиарда реалов (283 миллиона долларов).

Подробные случаи были и в России. Победитель из Московской области не пришел за призом в 94 миллиона рублей. Эту сумму он выиграл в тираже «Спортлото 6 из 45» и угадал комбинацию из 20 номеров. Известно, что билет купили в обычном киоске. Победитель на связь так и не вышел.

Такой же случай произошел с владельцем выигрышного билета, купленного в отделении «Почты России» в Тверской области. В лотерее «4 из 20» выигрыш составил 335 миллионов рублей, из которых победителю придется заплатить налог в 13%. Владельца билета ищут уже три месяца, но на связь он не выходит. Забрать выигрыш он может в течении ближайших четырех месяцев. Если он этого не сделает, то деньги передадут в казну государства.

Формирование джекпота

Не забирают выигрыши в лотерею не только те, кто срывают основной банк, но и победители с маленькими суммами. Эти средства в итоге и формируют джекпот, который разыгрывают организаторы. Об этом «360» рассказал эксперт игорного бизнеса Дмитрий Слободкин.

«Человек берет 100 рублей, на них покупает билет. Выигрывает те же самые 100 рублей. После этого решает, стоит ему идти получать свой выигрыш или нет. Кто-то подумает, что не стоит связываться. Поскольку таких выигрышей много, то копится много невостребованных денег», — пояснил он.

Однозначного ответа на вопрос, почему россияне не забирают крупные выигрыши в лотерею не существует. Дмитрий Слободкин отметил, что версий этого может быть много: от потери или кражи билета до смерти владельца.

При этом организаторы лотерей во всем мире сообщают номера, которые победили. Кроме того, сегодня есть возможность проверить свой билет на выигрыш онлайн.

«Это может быть 300−400 лет назад венецианская лотерея плохо оповещала, а сейчас проблем нет получить информацию относительно собственного выигрыша. Это вопрос только желания — зайти и посмотреть», — рассказал он.

Также он отметил, что часто к поискам подключается пресса, сообщая о победителе. Но по какой-то причине выигравшие в лотерею так и не находятся. В этом случае деньги перечисляются в казну государства.

Дмитрий Слободкин подчеркнул, что все розыгрыши в лотереи действительно реальны. Никаких подтасовок или мошенничества там нет. Владельцы игорного бизнеса вкладывают в него достаточно большие суммы, поэтому интереса в обмане игроков у них нет.

«Как только ты начинаешь обманывать клиента, он понимает это быстрее, чем правоохранительные органы. И просто уходит. Поэтому весь игорный бизнес построен на том, что обманывать клиентов нельзя. В противном случае он рушится», — заявил он.

Эксперт пояснил, что любая азартная игра — это сделка, где результат заранее неизвестен. Лотерея — это только форма такой сделки, поэтому ее тоже можно отнести к азартным играм.