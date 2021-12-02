Победить все штаммы. Открытие китайских ученых может стать шагом к супервакцине

Ученые Китая заявили, что получили антитела, которые действуют против всех штаммов коронавируса. Однако далеко не все российские ученые считают новость открытием. При этом многие соглашаются, что исследование китайцев может дать толчок к созданию универсальной вакцины от коронавируса. Правда, создание лекарства займет немало времени, и оно будет дорого стоить пациентам.

Борьба антитела

Молекулярные биологи из Китая открыли моноклональное антитело, способное нейтрализовать все штаммы коронавируса. Ученые изучали антитела пациентов, тяжело переболевших ковидом, и заметили, что антитело 35В5 воздействует на часть вируса в структуре S-белка, не меняющуюся в ходе мутаций.

Опыты показали, что антитело эффективно боролось против первых вариаций коронавируса, а также «бета»- и «дельта»-штаммов. Предположительно, 35В5 также будет способно нейтрализовать и новый вид коронавируса — «омикрон». Обнаруженную особенность антитела надеются использовать для создания универсальной вакцины.

Исследование было обнародовано на bioRxiv — интернет-площадке, где публикуются статьи, еще не получившие официальную экспертную оценку, в том числе связанные с COVID-19.

Мнения ученых об антителе разделились

Российские ученые по-разному прокомментировали результаты исследования китайских коллег. Иммунолог Владислав Жемчугов отметил, это открытие может оказаться очень важным, если подтвердится, что антитело способно справляться с разными штаммами. Вероятно, это будет знаком того, что найден фермент вируса, который отвечает за его жизненную функцию независимо от различных линий.

Профессор и главный научный сотрудник лаборатории МГНЦ РАН Анча Баранова в разговоре с РИА «Новости» отметила, что антитело 35В5 не было проверено на «омикрон»-штамме. По мнению ученой, заявления о возможности противостоять различным штаммам коронавируса — это скорее преувеличение, чем реальная возможность улучшить ситуацию с ковидом.

Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал исследование хорошей работой, но не открытием. Ученый также отметил, что в своем труде китайцы не озвучили степень воздействия антитела на каждый из штаммов коронавируса, рассказал Пятый канал.

«Я бы не назвал это каким-то чрезмерным открытием. Есть некий участок на S-белке коронавируса, который является общим для разных штаммов. Но мы же в этом и раньше не сомневались! Потому что вакцины, которые сделаны против уханьского штамма, действуют и против британского, и против южноафриканского. И против „дельты“ действуют, но в меньшей степени, конечно», — сказал Альтштейн.

До универсальной вакцины далеко

Доктор биологических наук, директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии на базе ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Игорь Красильников в разговоре с «360» выразил мнение, что статья китайских ученых больше похожа на спекуляцию — имеющиеся вакцины нейтрализуют «омикрон». Это показывает, что уже созданные вакцины работают.

«А то, что сделали китайцы, — это, конечно, очень хорошо, но это еще не прямой путь к созданию универсальной вакцины. Нужно делать специальную работу по созданию вакцины именно с таким эпитопом — частью макромолекулы антигена, которая распознается иммунной системой, — которую придает универсальный уровень», — пояснил Игорь Красильников.

Ученый подчеркнул, что это будет довольно долгая работа, и отметил, что лекарство с использованием подобного моноклонального антитела будет достаточно дорогим удовольствием для пациентов.

Антитела можно выращивать

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев рассказал «360», что работа китайских молекулярных биологов еще не была отрецензирована — в интернет выложена всего лишь предпечатная версия, без анализа серьезных специалистов в этой области.

«Мне работа понравилась, она очень основательная и сделана учеными из Гуанчжоу, в котором находится несколько медицинских центров. Все выглядит очень культурно. Они действительно обнаружили у одного из пациентов, переболевших коронавирусом, очень интересное антитело», — рассказал Максим Скулачев.

Вирусолог пояснил, что иммунитет вырабатывает к патогену тысячи антител, их можно выделить отдельно и поймать клетки, которые именно это тело синтезируют в организме. Их можно выделить, культивировать в лаборатории и нарастить в большом количестве — получится такая маленькая фабрика по производству этих антител.

Новый механизм работы антител

По словам Максима Скулачева, аналогичные препараты против коронавируса уже зарегистрированы, они применяются в первую очередь на Западе. Открытие китайских ученых в том, что они нашли антитело, которое, по их данным, весьма эффективно и при этом присоединяется к участку S-белка, который не так активно мутирует.

Обычно нейтрализующие антитела присоединяются к рецептор-связывающему домену (RBD), предотвращая заражения, объяснил вирусолог. В новом исследовании показан немного другой механизм того, как антитело портит жизнь вирусу, но суть та же самая: нарушение присоединения спайк-белка к его мишени в человеческих клетках.

«И в этом смысле в этот домен, почему-то так получилось, очень редко попадает мутация. Там нет мутации у „дельты“, и даже у „омикрон“-варианта мутация на границе этого домена, но, скорее всего, антитело будет его узнавать. И это очень хорошая часть. Худшая часть в том, что эффективность подобного рода препаратов весьма ограничена», — сказал Максим Скулачев.

Открытие бесполезно для профилактики

Вирусолог рассказал, что такие препараты нужно вводить внутривенно и на очень ранней стадии заболевания — тому, кто уже находится в реанимации, они не помогут. Кроме того, подобные лекарства стоят от тысячи долларов за курс. Возможно, затраты бы того стоили, если бы препарат мог гарантировать защиту от коронавируса, но пока профилактически его применять нельзя.

«Возможно, стоит сделать вакцину на основе этого участка спайк-белка — авторы сами пишут в статье, что вакцину нужно настроить именно на этот участок. И это можно сделать, но это лишь теоретическое предсказание. На практике с этим вирусом столько всяких сюрпризов было, что пока заявлять о новом способе делать вакцины преждевременно», — отметил Максим Скулачев.