Победить коронавирус и лень. Как заставить себя работать в домашних условиях?

Из-за коронавируса многие компании ввели карантинные меры для своих работников — временно закрыли офис и отправили сотрудников работать удаленно. Как сохранять рабочий настрой в домашних условиях?

Особенно актуальной эта проблема станет для россиян с начала следующей недели. Например, «Rambler Group» и «Яндекс» уже объявили о полном переходе на удаленную работу. Кто-то, как «Мегафон», активно рассматривает такую возможность. Во многих местах из дома работают по крайней мере часть сотрудников. Не избежал этой участи и «360».

На первый взгляд, в этом только плюсы: не надо рано вставать, толкаться в метро или в автобусах, сидеть в душном офисе. Но дома, рядом с кроватью, гораздо сложнее поймать рабочий ритм, чем в офисе.

Как же заставить себя во время карантина отвлечься от таких важных дел, как чашечка чая и новый пост в Instagram, и сосредоточиться на работе? Несколько советов «360» дала психолог и бизнес-тренер Александра Дроздова.

Девять способов повысить продуктивность на удаленной работе

1. Перед началом рабочего дня устройте небольшую зарядку. Физическая активность помогает сконцентрироваться и влияет на выработку гормонов радости, а работать с радостью вдвойне приятно.

2. Придумайте себе ежедневный ритуал, который станет «красной кнопкой», включающей ваш рабочий день. Это может быть мобилизирующий девиз, как например: «Сегодня нас ждут великие дела». Или чашка любимого кофе.

3. Планируйте свой день. Выпишите на бумагу все необходимые задачи. Выделите 3–5 самых важных и поставьте их выполнение на первую половину дня, пока ваше внимание максимально включенное.

4. А еще сделайте первыми свои самые нелюбимые задачи, и тогда весь день вас не будет нагнетать мысль, что их все-таки когда-то нужно сделать.

5. Хотим мы или нет, наше внимание имеет свойство переключаться на другие предметы и объекты. Мы ведь не дзен-мастера, чтобы сутками сидеть и смотреть в одну точку. Организуйте свое рабочее пространство так, чтобы ничто не отвлекало от выполнения задач. Иначе, если рядом лежит пульт от телевизора, его обязательно захочется включить. Если рядом будет подушка… Ну, тут все понятно. Также не пытайтесь силой удержать внимание на отчете, который составляете уже три часа. Наверняка уже после тридцати минут рука потянется за печеньем, за телефоном, и еще надо чаю выпить, и тут что-то интересное в спам попало… Поэтому используйте принцип «помидоров»: разбивайте выполнение каждой задачи на 25-минутные промежутки. Для удобства включайте таймер, и как только он зазвенит, срочно откладывайте задачу и отправляйтесь на законный перерыв.

6. В перерыве дайте волю прокрастинации. Тут вам и социальные сети, и домашние дела, и та самая печенька с чаем. Заслужили!

7. Придумывайте себе награждение за выполнение задач в тот срок, который запланировали. Тогда вы будете чувствовать себя героем компьютерной игры, получившего очередную ачивку.

8. Когда чувствуете, что внимание рассеивается, снова энергично подвигайтесь, чтоб «подзарядить свою батарейку». Хоть с гантельками, хоть с веником — полный полет фантазии.

9. И, конечно, подведите итог дня. Посмотрите на список выполненных задач. Вспомните причину, по которой какие-то задачи не были выполнены, чтобы уже на следующий день эту причину устранить. И обязательно похвалите себя за продуктивность, ведь вы, конечно же, молодец!