В США школьница трижды победила рак, но не смогла побороть COVID-19. Девочка скончалась на руках родителей от осложнений, вызванных коронавирусом. Отец и мать погибшей считают COVID-19 страшнее онкологических заболеваний и призывают всех соблюдать меры предосторожности ради окружающих.

О смерти Эспен Дик из города Канзас-Сити, штат Миссури, сообщил сайт телеканала 10 WAVY. В четыре года у ребенка диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Прогнозы медиков были далеки от радужных. Девочка четыре года ходила на химиотерапию. Более того, Эспен перенесла пересадку костного мозга. В итоге ребенок справился с тремя формами онкологического заболевания.

«Эта девочка на протяжении жизни принимала так много лекарств. <…> Она просто была счастлива, что осталась жива», — заявил отец Эспен Эрик Дик.

История болезни

А в ноябре этого года уже 17-летняя Эспен заболела COVID-19. Девушку госпитализировали в Детскую больницу милосердия почти за две недели до ее любимого праздника — Рождества. С кануна Нового года Дик находилась в отделении детской интенсивной терапии. Большую часть этого времени врачи боролись с лихорадкой. Девочку дважды подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

В субботу вечером, 30 января, девушка скончалась на руках своих мамы и папы. Они отметили, что по крайней мере свой последний вздох дочь смогла сделать без ИВЛ. Родители Эспен поблагодарили всех за молитвы, любовь и поддержку. Они уверены, что коронавирус гораздо хуже рака.

«По крайней мере с раком, как бы плохо это ни звучало, но вы многое об этом (о раке — прим. ред.) знаете. Они (врачи — прим. ред.) могут сказать: „Вот, насколько все плохо, вот что мы будем делать. Это то, чего мы ждем“. Но с коронавирусом все неизвестно», — рассказал Эрик в интервью FOX4 на прошлой неделе.

При этом родители Эспен считают, что именно рак подорвал иммунитет дочери. Врачи изначально сказали девочке, что из-за химиотерапии и препаратов она не сможет иметь детей. Однако Дик все еще мечтала о ребенке. Школьница планировала усыновить детей и стать домохозяйкой, рассказала ее мать Аманда.

Любовь к людям

Друзья и родители Эспен отметили, что она любила печь торты и кексы на дни рождения и праздники. Также девочка всегда планировала покупку подарков за несколько месяцев до мероприятия. Она хотела делать сюрпризы своим родителям, братьям и друзьям в школе, где училась. Также Дик хотела поздравить тех, с кем познакомилась во время лечения рака в Детской больнице милосердия.

«Она была самой заботливой, доброй, сострадательной, прощающей и заботливой молодой женщиной, которую вы когда-либо встречали. Она все время хотела доставлять радость всем вокруг», — рассказала Аманда телеканалу FOX.

Семья погибшей заявила, что понимает недоверие людей к медикам из-за постоянно меняющейся информации о коронавирусе. Тем не менее родители Эспен призвали всех проявить сострадание и сделать все необходимое, чтобы остановить распространение COVID-19.

«Когда вы выходите в общественное место, надевайте маску, защищайте людей, мойте руки. Просто подумайте о других», — добавили мама и папа девочки.