Победил и погиб. Что будет с Чадом после убийства президента

Президента Чада Идриса Деби убили во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Это произошло через день после объявления предварительных результатов президентских выборов, на которых Деби победил в шестой раз подряд. Он правил страной 30 лет. Правительство и парламент страны распустили. В государстве ввели комендантский час и закрыли границы.

Кем был Деби?

Официальный представитель армии Чада генерал Азем Бермандоа Агуна заявил, что Деби «испустил свой последний вздох, защищая суверенитет нации на поле боя», отметили в Daily Sabah. Правителю Чада было всего 68 лет. 30 из них он руководил страной. Это один из самых долгих сроков правления среди африканских и мировых лидеров.

Причем незадолго до гибели Деби стало известно, что он вновь победил на выборах, набрав более 79% голосов. Это был бы шестой срок его правления. В него Деби обещал принести в регион мир и стабильность. 11 апреля, в день выборов, боевики начали наступать с баз Ливии. В воскресенье огонь возобновился. Однако уже в понедельник армия ликвидировала более 300 повстанцев из группировки FACT или «Фронт перемен и согласия в Чаде».

Президент решил отпраздновать победу на передовой, поэтому он отправился в зону военных действий на севере страны. Однако отряды повстанцев напали на правительственные войска. В результате Деби серьезно ранили. Он скончался в больнице. Ранее глава государства успел встретиться с бойцами чадской армии, отметили в «Би-би-си».

По профессии Деби был военным, армейским офицером. Он пришел к власти путем вооруженного восстания в 1990 году. Причем бессменный лидер африканской страны сотрудничал с Францией и другими западными странами против джихадистов в африканском регионе Сахель.

Что теперь будет со страной?

Действующие кабмин и парламент распустили. Теперь ближайшие полтора года в стране будет проходить переходный период. В это время ей будет управлять военный совет. Его возглавит сын погибшего президента — 37-летний генерал Махамат Идрис Деби Итно. Военные обещают «свободные демократические выборы» по окончании переходного периода, отметили в газете Al Wihda. Скоро должна быть опубликована «хартия переходного периода».

В Чаде уже объявили двухнедельный национальный траур и комендантский час — с 18:00 до 05:00. Военные закрыли все границы — как сухопутные, так и воздушные — «до дальнейшего распоряжения».

Чад находится в африканском регионе Сахель. Это одно из самых проблемных место на континенте. Причина в террористах, а также нелегальной миграции. Семь лет назад Франция начала в регионе антитеррористическую операцию «Бархан». Эту миссию поддерживает региональная структура «Сахельская пятерка» (G5). В нее входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, а также Чад.