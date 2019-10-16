«Победа» возьмет свое. Лоукостер повысит цены, но останется самым дешевым

Российский лоукостер «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из зарубежных аэропортов на 25 евро. Так перевозчик исполнит решение суда, где рассматривалось требование транспортной прокуратуры отменить плату пассажиров за регистрацию в иностранных аэропортах.

Билеты на взлет

О повышении стоимости билетов на рейсы «Победы» из зарубежных аэропортов рассказала газете «Ведомости» официальный представитель лоукостера Елена Селиванова. Перевозчик исполнил решение Московской межрегиональной транспортной прокуратуры отменить сбор с пассажиров за регистрацию на рейс в аэропорту.

Надзорное ведомство аргументировало это тем, что Федеральные авиационные правила требуют от перевозчика регистрировать пассажиров и багаж без дополнительных сборов.

Елена Селиванова пояснила, что в России стоимость регистрации уже включена в цену билета. Но в иностранных аэропортах все сборы в аэропорт перевозчик платит отдельно. Эти траты лоукостеры компенсируют за счет пассажиров.

«Каждый иностранный аэропорт устанавливает свой размер платы за регистрацию на стойках, в среднем это составляет около 25 евро», — пояснила Елена Селиванова.

Повышение стоимости билетов ждет пассажиров с 28 октября, когда начнется зимняя навигация.

Представительница «Победы» напомнила, что в прошлый зимний период средняя цена билет на международных линиях составляла 4,5 тысячи рублей. 25 евро по официальному курсу Центрального банка на 16 октября составляет 1,8 тысячи рублей. Таким образом, рост цен на билеты составит 40%. Елена Селиванова отметила, что раньше на стойке в зарубежных аэропортах регистрировались менее 10% от всех пассажиров лоукостера, а остальные проходили регистрацию на сайте. Теперь же за услугу заплатят все.

«Пассажиры не заметят разницы»

Практика брать деньги за регистрацию пассажиров в аэропорту распространена у зарубежных лоукостеров. Так делают AirBaltic, Ryanair и WizzAir. Об этом «360» рассказала PR-специалист сервиса путешествий Tutu.ru Анастасия Москвина.

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«Пассажиры к такому уже привыкли. То есть если они выбирают лоукостер, то понимают, что за дополнительные услуги надо платить, и они уже к этому готовы», — пояснила она.

Впрочем, иностранные компании не обязаны соблюдать российское законодательство за рубежом, в отличие от «Победы».

На вопрос, не получится ли так, что новая повышенная цена испугает пассажиров «Победы», Анастасия Москвина заявила, что это вряд ли произойдет. На сегодняшний день стоимость авиабилетов на популярные у россиян направления, такие как Берлин и Рига, у «Победы» на 30% ниже, чем у других авиакомпаний

«В обе стороны разница еще больше. У нас получилось при сравнении до 70%. То есть обещанный подъем на 40% от сегодняшней суммы пассажиры даже не заметят», — отметила эксперт.

По ее словам, повышение может напугать только тех пассажиров, которые привыкли летать очень экономно и выбирают только самые дешевые тарифы. Но в любом случае полететь «Победой» можно будет дешевле, чем другим перевозчиком.

Лоукостер «Победа» — четвертый по величине авиаперевозчик в России. Он уступила только своей материнской компании «Аэрофлот», перевозчику S7 и еще одной «дочке» «Аэрофлота» — авиакомпании «Россия». Всего самолеты «Победы» летают по 28 направлениям. В том числе два — на Ближний Восток, одно — в Армению, остальные — в страны Европы и Турцию.