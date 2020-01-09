Ликование под маской и разрушенная жизнь. Победа в лотерее меняла жизнь людей необычными способами

Выигрыши в лотерею не такое редкое явление, как многие думают. Кто-то участвует в розыгрышах всю жизнь, но ничего не получает, спуская деньги на ветер. А некоторым везет с первой же попытки. Но не всегда неожиданное богатство приводит к чему-то хорошему. «360» собрал самые необычные истории победителей лотерей.

Сон в руку

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Многие, покупая лотерейные билеты пачками, пытаются просчитать выигрышные комбинации, придумывают всякие ухищрения или просто ставят числа наугад. Но это все не про москвича Илью Матвеева. Он увидел заветные числа во сне и даже не подозревал, что ночь в теплой постели сделает его богатым. Он внес числа из своего сна в билет и выиграл 9 237 768 рублей.

Самое интересное, что мужчина иногда покупал лотерейные билеты но удача ни разу ему не улыбнулась. Илья перестал надеяться на фортуну, и решил, что этот билет станет последним. В общем-то так и случилось, вряд ли ему теперь понадобятся розыгрыши.

Не угадать и выиграть

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Если Илье повезло увидеть настоящий вещий сон и отгадать комбинацию, то жителю Магадана вовсе не пришлось особо утруждаться. Мужчина стал миллионером, не отметив ни одного правильного числа. Оказывается, так тоже можно.

Счастливчик заплатил всего 60 рублей за быструю лотерею «12/24», где было нужно отметить 12 цифр. По правилам, суперприз можно получить, если совпадут все числа или ни одного. Магаданцу повезло оказаться среди последних. В итоге он получил 2,3 миллиона рублей. К сожалению, имя новоиспеченного миллионера не раскрывалось как и то, куда он планирует потратить деньги.

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Лотерея — разрушитель жизни

Выигрыш в лотерею может принести не только деньги, но и несчастья, как произошло с шотландкой Джейн Парк. Девушка получила миллион фунтов стерлингов (более 1,2 миллиона долларов), а позже рассказала, как розыгрыш «разрушил» ей жизнь.

Четыре года девушка одевалась в люксовые бренды, отдыхала на роскошных курортах и даже не думала о работе. Но в один день Парк поделилась с подписчиками в Twitter, что ей до смерти наскучила богатая жизнь.

«Мы с подругой так устали ничего не делать, что подумываем устроиться на работу», — заявила она. Раньше девушка зарабатывала в баре. Кто знает, может состоятельная Парк снова вернется за барную стойку.

Развал семьи

Если Джейн Парк деньги принесли скуку, то у семейной пары из Таиланда все закончилось скандалом. Порнтида Чамнанвет купила очередной лотерейный билет вместе с супругом и выиграла шесть миллионов бат (около 12 миллионов рублей). Как и полагается семья решили разделить сумму поровну и отправились регистрировать выигрыш.

Позже молодой человек пришел к выводу, что 50% его не устраивают, потребовав от жены отдать четыре миллиона бат. Девушка просто не могла согласиться с такой несправедливостью из-за чего разгорелся конфликт. Супруг не стал долго скандалить и просто убежал из съемной квартиры, прихватив с собой счастливый билетик.

Чамнанвет обратилась за помощью в полицию, но ареста удалось избежать. Парень предпочел вернуться к своей второй половинке.

Беспокойство до мигрени

Для выигравших в лотерею жителей Ямайки раскрыть свою личность — это почти тоже, что повесить на себя мишень в тире. Тут же появятся новые «друзья» и «родственники», которым нужна финансовая помощь. Или можно стать жертвой грабителей. Розыгрыши на острове проводятся с 2009 года и всего было четыре победителя. Все они забирали свои деньги, приходя на церемонию в париках или накладных усах. Однако всех удивил последний из счастливчиков.

Он пришел в маске и плаще из кинофраншизы «Крик». Он получил 158 миллионов ямайских долларов (около 76 миллионов рублей). О победителе было известно, что зовут А. Кэмпбелл.

Источник фото: jamaica-star

В беседе с журналистами он рассказал, что узнав о победе он серьезно заболел. По его словам, он так много думал, как ему забрать свой выигрыш без угрозы для жизни, что у него начались страшные мигрени. В итоге он решил, что в костюме киногероя его точно никто не узнает.