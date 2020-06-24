Перчатки, знамя и нестроевой шаг. Неизвестные факты о первом параде Победы в 1945 году

Первый парад Победы прошел на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. Это был триумф народа-победителя, освободившего не только свои земли от захватчиков, но и всю Европу. Об историческом смысле и малоизвестных фактах военного шествия «360» рассказал историк и член научного совета Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Никифоров.

Кто были первые участники парада в 1945 году?

Участниками первого парада Победы были фронтовики. Обычно выходят части, которые красиво маршируют и они готовы пройти строевым шагом, поражая всех слаженностью. Но в 1945 году на Красную площадь вышли 10 сводных военных полков Красной Армии и полк Военно-морского флота.

«В первую очередь отбирали отличившихся в боях с немецко-фашистскими захватчиками солдатов и младших командиров Красной Армии от каждого фронта. И вот эти сводные полки по тысяче с небольшим человек, это были представители тех, кто брал Берлин», — рассказал он.

Источник фото: wikipedia.org

Идея о параде пришла в голову историку и академику Евгению Тарле. Он предложил ее наверх и Сталин согласился.

Тарле, как историк, хотел показать настоящий триумф русского оружия. Но при этом он понимал, что унижать пленных бойцов вражеской армии нельзя, так как это несовместимо с воинской честью. Так пришла идея о выбрасывании 200 фашистских знамен Юрий Дмитриев Историк

По его словам, никакого прописанного сценария парада не было, но при этом все понимали, что этот первый парад Победы запомнится всем. Это чувство окончания самой страшной войны в истории нашей страны, оно бывает только раз в жизни. При этом грандиозность первого парада, показывает, что значение Победы Советского Союза над фашизмом до сих пор имеет значение для всего мира, как бы кто сегодня в Европе не пытался переписать эту историю.

Почему Знамя Победы не попало на парад?

Еще одним символом Победы стало знамя, которое развевалось над Рейхстагом. Его привезли из Берлина на транспортном самолете Ил-2.

«Любой военный самолет это всегда определенный риск. Все-таки они были созданы для боя, а тут предстоял дальний перелет. Летела еще и знаменная группа, те люди, которые водружали знамя Победы и должны были пронести его по Красной Площади», — пояснил Юрий Никифоров.

Источник фото: wikipedia.org

Однако в ходе тренировок строевым шагом стало понятно, что знаменную группу научить нельзя. Капитан Неустроев не мог шагать правильно из-за прошлых ранений. Остальные солдаты тоже шагали не очень хорошо.

«Они же даже не служили в армии, не были кадровыми военнослужащими. Их призвали на фронт. Они знали, как брать вражеские укрепления, прорывать вражескую оборону. А что такое строевой шаг? Поэтому их тренировали целый месяц, но так ничего и не получилось», — рассказал историк.

Кто выбрал дату 24 июня?

Сталин символически привязал эту дату. Военные просили на подготовку два месяца. То есть первый парад планировался 24 июля.

«Дело в том, что 24 июня — это дата вторжения Наполеона в Россию в 1812 году. Победа тогда воспринималась не просто над гитлеровской Германией. Все понимали, что война идет против ряда европейских фашистских государств. На нашей земле разбили венгерскую, итальянскую, финскую армии. Все, как во время нашествия Наполеона, у которого тоже была армия собрана со всей Европы. Сталин уделял внимание этим символам тоже», — пояснил Юрий Никифоров.

Источник фото: wikipedia.org

Он пояснил, что Сталин понимал историческую роль этого парада, что он станет главным и уникальным. И это действительно было так. У людей была не просто радость, а торжество, что больше не будет похоронок с фронта.

Салют в конце дня все принимали как праздник, а фронтовиков принимали как героев. Толпа незнакомых людей на улице могла просто начать качать любого военного. Тот парад отличало ощущение небывалого праздника.

Парад 2020 года

По словам Юрия Никифорова, парад, посвященный 75-летию Победы войдет в историю, как юбилейный парад, который прошел 24 июня.

«Дальше этой традиции не станет и мы вернемся к 9 мая, как праздничной дате. Здесь уникальность в том, что парад проходит именно в тот день, как это было в 1945 году. Это еще один незримый мостик перекинут между нами и нашими предками», — заявил он.

При этом новая дата проведения парада Победы подогрела интерес к торжеству 1945 года. Люди стали обращать внимание на детали, о которых историки раньше даже не задумывались.

«К примеру, перчатки. Они были у тех, кто бросал фашистские знамена. Это делали, якобы, для того, чтобы они не испачкали руки. Но вообще это была часть парадной формы», — привел пример историк.

Многих интересует, кто именно бросал эти знамена. Это были воины дивизии имени Дзержинского. По словам Юрия Никифорова, для них это было такое закрытие истории войны. Эту дивизию внутренних войск сформировали в 1941 году и именно они обороняли Москву. Еще на один вопрос был ли помост, с которого приветствовал бойцов Сталин историк ответить не смог. Он предложил людям самим узнать был он или нет.

Поздравления ветеранам

Историк Юрий Никифоров заявил, что прежде всего хотел бы поздравить ветеранов Подмосковья. Он пояснил, что сам тоже живет в Московской области и именно здесь праздник чувствуется намного сильнее, чем в столице.

«Много людей участвуют в гуляниях в парках. Они выводят своих детей, и это превращается в настоящий праздник, который поддерживается искренними чувствами. Поскольку в России десятки миллионов людей помнят своих предков мы вправе гордиться не только делами давних дней, но и воспринимать этот парад, как подтверждение того, что в России и сегодня ценят свободу и независимость, за то, за что боролись наши предки», — заявил историк.

Он пояснил, что чувство, когда есть кому защитить нашу Родину тоже связывает эпохи между собой. Пока граждане готовы хранить свои традиции, чтить их и передавать из поколения в поколение, народ и культура России будут живы.

В Центральном музее Великой Отечественной войны представлены образцы вооружений Красной Армии и захваченные образцы воинского вооружения немецких войск. В этом году в музее открылась новая экспозиция «Подвиг народа», которую подготовили при участии Военно-исторического общества. В новой экспозиции кроме военной техники также представлены новые мультимедийные экспозиции.