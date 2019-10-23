Победа России и Турции над США: важнейшие итоги переговоров по Сирии

Президенты России и Турции договорились о прекращении военной операции «Источник мира» в Сирии. Также стороны определили границы зоны безопасности. «360» рассказывает, почему эти переговоры так важны и где США потерпели поражение.

Президенты 22 октября провели переговоры и подписали меморандум о взаимопонимании. Важнейшим его пунктом стало соглашение о прекращении военной операции «Источник мира». Американский телеканал CNN назвал это огромным успехом во внешней политике и фактическим проигрышем США.

«Лидеры двух стран обнародовали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов с невысказанным итогом: американцам нет места в формировании будущего Сирии», — отмечается в публикации.

Безопасные границы

Стороны договорились о границах зоны безопасности в Сирии. В течение 150 часов после 12:00 23 октября курдские отряды самообороны должны покинуть территорию глубиной 32 километра от сирийско-турецкой границы. Патрулировать эту территорию будут российско-турецкие отряды, которые посодействуют выводу курдов.

Турецкая военная операция в курдской автономии началась 9 октября. По словам Эрдогана, главной целью «Источника мира» был разгром курдских боевиков, которых Анкара считает террористами, и создание у своей границы буферной зоны для переселения туда из Турции миллиона сирийских беженцев.

Руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин пояснил «360», что важнейшими итогами переговоров стало соглашение о прекращении огня. Благодаря этому многие жизни будут спасены, а поток беженцев сократится. Президенты двух стран подтвердили территориальную целостность, независимость и суверенитет Сирии и определили возможности турецких войск при патрулировании границ и другие важные моменты.

«И, что тоже очень важно, договоренность открывает дорогу для начала серьезных переговоров по конструированию мирной архитектуры Сирии. То есть для начала работы Конституционного комитета, которая до этого тормозилась», — добавил он.

Критика России

Военной операции против курдов предшествовало заявление президента США Дональда Трампа об отказе от участия в военных действиях и выводе американских войск из Сирии. После этого Запад активно критиковал Россию за чуть ли не официальное разрешение «Источника мира».

17 октября Эрдоган обсудил мирное урегулирование вопроса с вице-президентом США Майклом Пенсом. Стороны договорились о 120-часовом прекращении огня, чтобы отряды самообороны успели отойти в безопасную зону. Поэтому, сообщил Фитин, на Западе уверены, что кровопролитие остановила американо-турецкая договоренность.

«Но после тех переговоров Эрдоган заявлял, что продолжит операцию, поскольку не считал, что американцы выполнили обязательства по договору. Договоренность России с Турцией поддержал сирийский президент Башар Асад. А кроме того, был сделан серьезный шаг, чтобы попытаться восстановить отношения между Анкарой и Дамаском», — уточнил эксперт.

Территориальные уступки

По итогам переговоров между Пенсом и Эрдоганом Анкаре пообещали район турецко-сирийской границы протяженностью более 400 километров и около 10 крупных курдских городов. По итогам российско-турецких переговоров было решено, что Эрдоган получит участок протяженностью около 100 километров и два города, которые с начала военной операции успели захватить его войска.

Кремль уличил США в предательстве курдов Подробнее

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров пояснил «360», что уступки Турции связаны с поражениями во время военной операции. За неделю боевых действий они не взяли ни одного города под свой контроль. При захвате Рас-эль-Айна американцы нажали на курдов — и те ушли. Остальные населенные пункты, по сути, являются деревнями.

«Его армия потерпела поражение. Было ясно, что они ничего не выполнят, взяв только полтора десятка арабских деревень. Они не только ничего не захватили, но и несли большие потери среди турецких солдат», — подчеркнул Багдасаров.

По мнению Багдасарова, от достигнутых договоренностей Дамаск не получит никаких плюсов. С одной стороны, сирийское правительство без малейших усилий получило контроль над крупными территориями северо-востока страны. Ранее они находились под контролем США. С другой, скорее всего, навсегда потеряли участки, на которых сейчас размещается турецкая армия. Эрдоган же, не скрывающий своей заинтересованности в Сирии, получил некое влияние в этой стране.

А курды что?

Что касается курдов, добавил Багдасаров, то Россия их не защищает и не преследует. Москва, отметил он, отчасти добилась своей цели — скорейшего прекращения «вакханалии». Российские войска пришли в Сирию по приглашению Дамаска. И Кремль просто заинтересован, чтобы на «большей части территории Сирии было какое-то замирение».

Российские власти уверены, сказал Фитин, что курды — такая же полноправная часть сирийского населения, как арабы, езиды, туркмены и христиане. Они могут быть вписанными в общую систему и иметь представителей во властных структурах. Поэтому их представители обязательно должны принять участие в переговорах по мирному урегулированию и в рамках Конституционного комитета.