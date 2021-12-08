После «омикрона» могут появиться новые штаммы. Победа над пандемией еще далека

По мнению ученых, «омикрон» может быть штаммом, который положит конец пандемии. Но радоваться победе над вирусом пока что рано. Новый штамм изучен неполностью, а на его смену могут прийти более агрессивные собратья.

Ученые не исключают, что штамм «омикрон» может стать последним вариантом коронавируса. Завкафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) Людмила Ратникова в интервью «Интерфаксу» заявила, что вирус исчерпывает свой потенциал. Пока он не перестает быть заразным, но эпидемическая активность может снизиться, поэтому он, вероятно, прекратит мутировать. В будущем вирус исчерпает свой потенциал и превратится в сезонную болезнь.

Не исключено, что «омикрон» приведет к окончанию пандемии. Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отмечал, что даже при высокой заразности варианта больные переносят его в легкой форме. Если летальность от ковида будет такой же, как и от гриппа, то пандемия будет окончена.

В то же время президент Владимир Путин призывал не спешить делать выводы относительно «омикрона». По его словам, страхи из-за новой мутации оказались преждевременными, но нужно исходить из того, что уже происходило в прошлые годы.

Победа над вирусом далеко

Предположения ученых о возможном скором окончании пандемии могут вселить надежду, но специалисты уверены, что говорить о победе над вирусом пока что рано. Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов напомнил «360», что пока что нет информации о летальных исходах от штамма «омикрон», однако он активнее атакует переболевших людей.

Если способность атаковывать переболевших закрепится и в результате рекомбинации окажется у какой-то новой версии вируса с большей патогенностью, то это будет, мягко говоря, неприятно. Вакцинация тоже может оказаться под вопросом Александр Чепурнов.

Несмотря на быструю скорость распространения по миру, информации об «омикроне» все так же мало. Время и дальнейшие исследования покажут, сможет ли штамм из Африки повторить судьбу свиного гриппа. После вспышки в 2009–2010 годах вирус стал сезонным и не вызывает опасений.

Возможные штаммы

Говорить о победе над пандемией после появления «омикрона» рано также из-за того, что он еще не вытеснил доминирующий штамм «дельта». Заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил «360», что для оптимистичного взгляда в будущее нужно доказать отсутствие тяжелых форм и летального исхода у зараженных «омикроном». Но даже после этого нельзя исключить появления новых форм вируса.

«Последнего штамма коронавируса не будет. Это природа вирусов — постоянно меняться. Вирус гриппа известен более 100 лет, и тем не менее он немного меняется каждый год», — рассказал Вознесенский.

Такого же мнения придерживается и Александр Чепурнов. По его словам, вирус не прекратит мутировать, а вероятность того, что он потеряет относительную активность и уйдет из популяции, мала. Неизвестно, будут ли штаммы более агрессивными к человеку, как организм будет с ними справляться.

«Вопрос в том, какая тенденция будет побеждать. Та, которую мы видим сегодня на примере „омикрона“ и ситуация с коронавирусом в Японии, или та, при которой безопасные варианты сменяются жесткими», — заключил специалист.