За свою историю человечество не раз сталкивалось с эпидемиями страшных заболеваний, которые уносили миллионы жизней. Остановить их них помог коллективный иммунитет. Одним из ярких примеров этого стала победа над корью.

Это опасное инфекционное заболевание вызывает вирус кори. У заболевших поднимается очень высокая температура — до 40,5 градуса, происходит воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, появляется конъюнктивит и пятнисто-папулезная сыпь. Самым тяжелым осложнением при кори является энцефаломиелит — в 10% случаев он становится причиной смерти.

Если у человека нет иммунитета к кори, то вероятность заразиться при контакте с больным равна 100%. Единственным эффективным средством профилактики кори среди детей и взрослых является вакцинация.

Как побеждали корь

Активная иммунизация против кори в США была введена в 1963 году, в СССР — в 1967 году, после этого корь потеряла статус самого распространенного заболевания. Охват вакцинации от кори за 1980-е и 1990-е годы вырос с 40 до 80%. После этого число зарегистрированных случаев кори в мире упало в несколько раз. Так, в 1983 году оно составляло четыре миллиона. А в 1994 году этот показатель стал равен 800 тысячам.

В нулевых на снижение заражений и смертности от кори повлияли меры по иммунизации от кори, принятые Всемирной организацией здравоохранения. К 2017 году охват вырос до 86%. Глобальная смертность от этой болезни снизилась на 80%.

По словам заместителя директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии, микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяны Руженцовой, в начале прошлого столетия корью переболевало к восьми годам практически все население, при этом смертность была очень высокая.

«Примерно 40% заболевших детей до года погибали. С введением вакцинации мы увидели снижение и числа заболевших, и летальных случаев», — уточнила эксперт в эфире Первого канала.

Она обратила внимание, что в России уровень вакцинации против кори остается высоким. В год ей болеют около одной-двух тысяч человек, число смертельных исходов при этом составляет только один-два.

Опасность возвращения

В 2019 году в США и Европе заболеваемость корью снова пошла вверх из-за распространения противников вакцинации. После этого ВОЗ предупредила, что из-за сбоев в плановой иммунизации появилась угроза появления новых вспышек заболевания.

Доктор медицинских наук, вирусолог Владислав Жемчугов в беседе с radiokp.ru указал на то, что прекращение вакцинации в ощутимом количестве снова приведет к росту заболевших и летальных случаев.

«Корь никуда не делась, она действительно есть. И если прекратить вакцинацию в ощутимом количестве, то она воспрянет и будет такая же заболеваемость, как несколько лет назад. Вся Европа тогда страдала, было много погибших», — подчеркнул он.

Пандемия коронавируса

Сейчас новым вызовом для всего мира стал коронавирус нового типа. В России с начала пандемии было выявлено уже более девяти миллионов случаев заражения, 254 167 человек с ковидом скончались, 7 754 764 пациента выздоровели.

Инфекционисты, вирусологи и иммунологи указывают на то, что единственным способом остановить коронавирус является вакцинация и достижение уровня коллективного иммунитета не менее 80%. В настоящее время он составляет 49%.

Он складывается из переболевших, из числа людей, которые перенесли заболевание бессимптомно, и, конечно, из количества вакцинированных.

В России прививки от коронавируса можно сделать четырьмя разными препаратами. Самый распространенный — «Спутник V», созданный Центром имени Гамалеи.