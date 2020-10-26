Победа Хабиба, новый iPhone и цифровой рубль. Неделя в фотогалерее

На прошлой неделе состоялся самый ожидаемый бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи. Россиянин удивил не только быстрой победой над американцем, но и своим последующим решением завершить карьеру. Кроме того, в России анонсировали запуск цифрового рубля, продлили льготную ипотеку и начали продавать новые модели iPhone.

Подробнее о самых главных событиях, которые произошли в стране и в мире с 19 по 25 октября — в материале «360».

Хабиб победил и завершил карьеру

Российский боец Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры. 24 октября он победил американца Джастина Гейджи, который претендовал на титул чемпиона UFC в легком весе. Хабиб защитил свой пояс уже в третий раз и ушел из спорта непобежденным. На его счету 29 проведенных боев — ни в одном из них российский спортсмен не проиграл.

Бой с Гейджи для Хабиба стал первым и последним выступлением без отца. Абдулманап Нурмагомедов, который также был главным тренером сына, умер летом 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Этот поединок Нурмагомедов завершил досрочно — он победил Гейджи уже во втором раунде, применив удушающий прием треугольник. После этого российский спортсмен опустился на колени и заплакал, а затем обратился к своим поклонникам на русском языке. Он объяснил, что покидает профессиональный спорт, потому что после смерти отца пообещал это матери.

Путин выступил на «Валдае»

Президент России Владимир Путин провел встречу с дискуссионным клубом «Валдай», которая проходит ежегодно. Из-за ситуации с коронавирусом в стране участники общались при помощи видеосвязи.

Президент высказался о сотрудничестве Москвы и Пекина, заявив, что отношения между странами становятся более тесными на фоне растущей напряженности между США и Китаем.

Кроме того, российский лидер отметил, что времена, когда Америка и Россия решали самые важные мировые вопросы прошли. Ситуация изменилась, и России придется говорить с другими странами, если США не будут готовы обсуждать с ней глобальные проблемы.

Российский лидер также высказался о ситуации с Алексеем Навальным. Он отметил, что Кремль не причастен к его отравлению и рассказал, что лично «позволил своему политическому противнику вылететь в Германию для лечения».

Новый iPhone

23 октября в России стартовали продажи новых моделей смартфонов от Аррlе — iPhone 12 и 12 Pro. В этом году устройства опять не собрали очереди у столичных магазинов утром их решили купить единичные покупатели.

В этом году у магазина впервые не собралось даже нескольких десятков желающих раньше остальных купить новинку. В прошлом году у дверей re:Store собралась лишь пара десятков человек, в то время как в 2018-м люди стояли неделю. Рассказываем, почему новинки больше не вызывают бешеного ажиотажа.

ЦБ анонсировал цифровой рубль

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в ближайшем будущем в стране появится цифровой рубль. Она отметила, что это может произойти уже скоро — к концу 2021 года. Однако сперва новая валюта появится в качестве эксперимента.

При этом глава ЦБ подчеркнула, что появление новой валюты не несет цели вытеснить с рынка физические деньги. Рассказали, чем отличается цифровой рубль от наличных и других безналичных валют, и как его смогут использовать простые россияне.

Ефремову смягчили приговор

Мосгорсуд принял решение смягчить приговор актеру Михаилу Ефремову, которого осудили за смертельное ДТП. Ранее его приговорили к восьми годам колонии общего режима. После апелляции суд снизил срок наказание на полгода — до 7,5 лет колонии.

Инстанция учла в качестве смягчающего обстоятельства тот факт, что актер добровольно выплатил потерпевшим компенсации. Приговор вступил в силу и подлежит исполнению, однако защита актера планирует вновь его обжаловать.

Умер протоиерей Димитрий Смирнов

21 октября скончался известный российский клирик протоиерей Димитрий Смирнов. Ему было 69 лет. Смирнов получил широкую известность благодаря своим провокационными и скандальными высказываниям, которые он делал, став председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Весной клирик переболел коронавирусом и поправился уже через две недели. Близкие подчеркнули, что его смерть никак не связана с пандемией — Смирнов скончался из-за хронической болезни.

23 октября его похоронили за алтарем храма в Петровском парке. Прийти проститься с клириком пришли тысячи верующих.

Крушение вертолета главы резиденции Деда Мороза

20 октября погиб гендиректор компании АО «Дед Мороз» Олег Васильев. Он умер из-за крушения вертолета — воздушное судно упало в реку Сухону в Вологодской области.

Васильев находился в вертолете с президентом вертолетной фирмы «Аэросоюз» Сергеем Мозером и двумя другими пассажирами. Все, кто был на борту, погибли, по предварительной причине крушение произошло из-за ошибки пилота.

Льготную ипотеку продлили

Льготную ипотеку по ставке 6,5% годовых продлили до 1 июля 2021 года — такое решение приняли из-за того, что программа оказалась очень популярной. С тех пор, как ее запустили, увеличился не только спрос на жилье, но и количество оформленных кредитов.

Однако, из-за этого нововведения появились и свои минусы — подорожало как первичное, так и вторичное жилье. При этом риелторы и финансисты уверены, что антикризисная мера вряд ли станет постоянной.