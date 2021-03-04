Победа Елены Мисюриной. Как громкое дело врача-гематолога дошло до оправдательного приговора

В московском суде поставили точку в одном из наиболее резонансных дел последних лет. Врач-гематолог Елена Мисюрина окончательно оправдана и признана невиновной. Победить в этой битве за справедливость медику помогла поддержка профессионального сообщества.

Московский городской суд отменил приговор Елене Мисюриной: уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Начало

Все началось летом 2013 года. Елена Мисюрина работала гематологом в клинике «ГеноТехнология». Туда обратился пожилой пациент, которому нужно было провести трепанобиопсию — забор образца костного мозга в области таза. Мужчина страдал несахарным диабетом, миелофиброзом и раком предстательной железы. Врач‐гематолог провела процедуру, после чего пациент самостоятельно уехал из клиники на своем автомобиле.

Как позже выяснилось, вечером у мужчины начались боли в животе, он вызвал скорую помощь, которая привезла его в другую клинику. Там поставили диагноз «острый аппендицит», но операцию почему-то отложили до утра. В операционной выяснилось, что с аппендиксом все в порядке, и пациента отправили в реанимацию, где он скончался через пару дней.

Вскрытие делал патологоанатом последней клиники, хотя у нее на тот момент не было лицензии, позволяющей делать вскрытие. Он заключил, что при выполнении трепанобиопсии произошли сквозные повреждения кровеносных сосудов, что и стало причиной смерти.

Суд первый

Надо сказать, Елену Мисюрину никто не известил о случившемся ни во время пребывания пациента в стационаре, ни после его смерти. Врач узнала обо всем лишь в феврале 2014 года, да и то благодаря запросу из Следственного комитета в ходе доследственной проверки обстоятельств смерти пациента.

А в январе 2015 года в отношении Мисюриной было возбуждено уголовное дело за «причинение смерти по неосторожности». Медику грозило до двух лет заключения. Спустя еще год гематолога уже собирались судить за умысел нанести тяжкий вред здоровью пациента с максимальным сроком до шести лет лишения свободы.

Рассмотрение дела в суде началось в 2017 году. Основой обвинения стали показания патологоанатома, не подтвержденные ни фотоснимками, ни описанием входного отверстия инструмента, якобы вызвавшего кровотечение. Но эксперты, а среди них были ведущий онкогематолог России, академик РАН Андрей Воробьев и врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов, утверждали, что от трепанобиопсии еще никто не умирал — процедура достаточно простая.

Приговор и последствия

Елена Мисюрина неоднократно слышала от следователя, что исход дела предрешен — и не в ее пользу, писал РБК. В январе 2018 года Черемушкинский суд Москвы приговорил Елену Мисюрину, на тот момент руководителя гематологического отделения московской больницы №52, к двум годам колонии. Врач была взята под стражу до вступления приговора в силу.

Приговор возмутил профессиональное сообщество врачей и не только их. В поддержку осужденной выступили главные врачи московских больниц и рядовые медики, ученые, политики, депутаты, общественные деятели. В соцсетях появился хештег #ЯЕленаМисюрина, историю преследования гематолога все чаще сравнивали с печально известным «делом врачей» 1953 года.

К внимательному и объективному пересмотру дела призвали мэр столицы Сергей Собянин и его заместитель по вопросам социального развития Леонид Печатников, заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец.

Не отступать и никогда не сдаваться

5 февраля 2018 года Мосгорсуд принял решение освободить из СИЗО гематолога Елену Мисюрину под подписку о невыезде. На заседании суда за гематолога поручился президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии даже предложил посадить его под арест вместо Мисюриной.

16 марта 2018 года состоялось закрытое заседание Московского городского суда по апелляционной жалобе адвокатов и представлению прокуратуры. Приговор Черемушкинского районного суда города Москвы 2018 года был отменен, хотя мера пресечения — подписка о невыезде — осталась прежней. В середине декабря 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции постановил оставить приговор в силе. И вот, наконец, в марте 2021-го прозвучал оправдательный приговор.