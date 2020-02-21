Норвежцы обвинили российского лыжника Большунова в победе за счет снегохода. А что, так можно?

Норвежцы обвинили российского лыжника Александра Большунова в победе с помощью снегохода. Якобы он прятался за ним от ветра. Российских спортсменов заявление позабавило. Они рекомендовали проигравшим побольше тренироваться. Тогда и гонку выиграть можно, да и соображать получится получше.

Норвежские лыжники обвинили лидера «Ски Тура» Александра Большунова в нечестной игре. По их мнению, обогнать их почти на минуту помог снегоход, на котором ехал снимавший соревнования оператор. Об этом в интервью новостному сайту Daglabet заявил Симен Хегстад Крюгер.

«Пожалуй, снегоход некоторое время двигался слишком близко к Большунову. А в это время был ужасно сильный боковой ветер. Если снегоход двигается рядом с лыжником, это не очень хорошо», — сказал он.

А ведь именно Крюгер испортил полуфинальный заезд Большунова. На одном из поворотов он упал прямо в ноги россиянину. Тот потерял скорость, а затем еще и сломал палку. По мнению нашего спортсмена, все это было проделано не случайно.

«Считаю, это несправедливо. Похоже, норвежская команда ведет нечестную игру. Он упал прямо мне под ноги. Если они хотят побеждать вот так — пусть, но выглядит это несправедливо. Не было никаких причин падать мне на лыжи», — заявил Большунов.

Другой норвежец Эмиль Иверсен тоже уверен, что наш спортсмен победил нечестно.

«Русские считают, что мы заплатили Симену Хегстаду Крюгеру за то, чтобы он уронил Большунова. Так что теперь я подозреваю, что Россия купила водителя скутера. Но мне нужно посмотреть телевизионные снимки, прежде чем я смогу сказать это с уверенностью», — подчеркнул Иверсен.

В ответ на это Большунов сообщил, что не помнит, чтобы ехал за водителем. Во время гонок были сильный ветер и плохая видимость, скутер он заметил всего пару раз и не считает, что это дало ему какое-то преимущество. Впрочем, и у него нашлись защитники среди проигравших. Норвежец Финн Хоген Крог рассказал, что, когда скутер подъехал к нему слишком близко, снег полетел ему в лицо.

«Одно можно сказать наверняка: Большунов победил потому, что был сегодня самым сильным», — добавил он.

Умейте проигрывать

Теоретически скутер может прикрыть от ветра, пояснил «360» бронзовый медалист Олимпиады в Турине Иван Алыпов. Но если ехать по его следу, лыжи скользят гораздо хуже. Тем более когда Большунов уходил от норвежцев, ветер дул ему в спину. Поэтому снегоход, скорее, мешал и тормозил спортсмена.

В четверг многодневка переместилась в Норвегию, наверняка оператор — кто-то из местных. Зная фанатичную любовь жителей этой страны к лыжным гонкам, Алыпов затруднился предположить, чтобы водитель, даже за деньги, помог бы россиянину. Да и в любом случае, претензии нужно направлять снегоходчику — незачем было ездить вблизи спортсмена. А все слова в адрес Большунова, по его мнению, не более чем попытка привлечь к себе внимание и оправдаться за неважные результаты.

«А еще там пролетал вертолет, создавал ветер… Я считаю, что проигрывать нужно уметь. Проигрывать нужно достойно. Минута преимущества — это точно не помощь снегохода, а его реальные силы. Рассказывать, что он выиграл за счет снегохода — за гранью фантастики. Поэтому пусть норвежцы тренируются», — посоветовал Алыпов.

По законам аэродинамики

Обвиняющие Большунова спортсмены не учитывают законы аэродинамики. В частности, совокупность того, откуда дул ветер и с какой именно стороны ехал скутер, заявил «360» Юрий Бородавко, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам и заслуженный тренер России.

«Во-вторых, если люди настолько заморачиваются, боюсь представить, что у них в головах, какой там сквозняк. Если они реально думают, что Большунову помог снегоход. Точно так же Крюгеру можно предъявить, что он всю дистанцию шел за Большуновым в его воздушном мешке. Тот защищал его от ветра, и он мог получить преимущество, не затрачивая силы на ветер. Бред какой-то сивой кобылы», — подчеркнул тренер.

Чтобы за снегоходом образовался защищающий от ветра воздушный мешок, он должен быть высотой со спортсмена. А ветер должен дуть в лицо гонщику. В заключение Бородавко тоже посоветовал норвежцам «больше тренироваться, может, это поможет им лучше соображать».