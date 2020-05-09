«По улице текла кровь». Жительница Австрии рассказала, как ее семья спасла советских офицеров

Австрийская семья три месяца укрывала военнопленных из СССР. «360» взял интервью у Анны Хакль, которая была 14-летним подростком, когда к ним в дом постучался советский офицер.

Маутхаузен

Мемориальный комплекс Маутхаузен, где в годы войны был концлагерь, до вспышки коронавируса регулярно посещали тысячи посетителей: поляки, чехи, югославы, французы, итальянцы, венгры, евреи. Туда приезжали потомки тех, кого в этих стенах убили нацисты. С 1938 по 1945 год в Маутхаузене погибли 123 тысячи человек. Из них 32 тысячи — граждане Советского Союза.

«„Блок 20“ — это малоизвестные события. В ночь со 2 на 3 февраля в 1945 году был совершен побег из блока смерти. В блоке находились советские офицеры, более 95%», — рассказал президент благотворительного фонда «Мир ради жизни» Александр Новиков.

Из «Блока 20» никто не выходил живым. Заключенным давали лишь четверть от скудного лагерного пайка. Нар не было, отопления тоже. Каждый день обитатели барака умирали от голода, холода или рук палачей. Трупы по утрам складывали на тележку и отвозили в крематорий. Точное число умерших в «Блоке 20» неизвестно — документов не заводили.

Побег

«2 февраля в день побега по нашей деревне проехала машина с громкоговорителем. Сообщалось, что из лагеря бежали заключенные и что они могут прятаться в подвалах. На следующий день моя старшая сестра увидела возле церкви грузовик с телами. По улице текла кровь. Об этом она рассказала маме. Мама была тронута. Сразу сказала, что, если кто-то из сбежавших придет к нам, мы обязательно им поможем», — вспоминает Анна Хакль.

Побег был тщательно продуман. Офицеры разбили умывальники и вооружились осколками. Огнетушителем ослепили пулеметчика. Захватили пулемет, из него открыли огонь по эсэсовцам. Прорвались за стену. Но спастись удалось не всем.

«Австрийцами было организован поиск. Была зима, −8 градусов. Многие были пойманы, это очень тяжелые и трагические страницы февраля 1945 года, о которых не все любят говорить, особенно в Австрии», — отметил Новиков.

Начальник лагеря призвал местное население помочь в поимке беглецов. В охоте на безоружных, изможденных людей приняли участие эсэсовцы, полиция и добровольцы. Трупы свозили в городок Рид-ин-дер-Ридмарк и сваливали во дворе местной школы. На доске мелом отмечали число убитых. Четыре прямых черты перечеркивали пятой. Сейчас на этом месте стоит памятник.

Источник фото: телеканал «360»

«В один из тех дней в заднюю дверь нашего дома постучали. На пороге стоял мужчина. Он сказал, что он переводчик из Линца, и попросил еды. Мама ответила: „Входи, я знаю кто ты. Тебе здесь нечего бояться. У меня у самой пятеро сыновей на фронте. Я хочу, чтобы они все вернулись домой. Тебя тоже ждет мать, и она хочет, чтобы ты вернулся домой“», — рассказала Анна Хакль.

Анне Хакль было в 1945 году 14 лет. В этом доме ее семья Лангталлеров из общины Швертберг три месяца укрывала двоих сбежавших из Маутхаузена советских военнопленных — Михаила Рябчинского и Николая Цемкало.

Из 400 советских офицеров, совершивших побег в ночь на 3 февраля 1945 года, выжили лишь 11. Кроме Лангталеров, военнопленным осмелились помогать еще две австрийские семьи — Виттенбергеры из Ланценберга и Мачербауеры из Доппеля.

Организаторами побега из Маутхаузена были летчики: Герой Советского Союза Николай Власов, полковник Александр Исупов, полковник Кирилл Чубченков, командир эскадрильи капитан Геннадий Мордовцев. Они не спаслись.

Память

Александр Новиков собирает делегации, навещает братские могилы, ведет переговоры с дипломатами, чтобы спасти от сноса памятники воинам-освободителям в Европе. Как только эпидемия коронавируса закончится, он снова засобирается в дорогу.

«Хотелось бы, чтобы эта история — душещипательная история помощи нашим офицерам — была более известна и молодежь сюда ездила», — отметил Новиков.

У семьи Лангталер на фронте были пятеро сыновей. Все они вернулись с войны. Может быть, так случилось потому, что их мать Мария Лангталер спасла чужих сыновей.

Фотографии сделаны в 2017 году.