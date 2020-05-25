По Свердловской области прошел ураган. Главное

В понедельник вечером по Свердловской области прошел сильнейший ураган. Он не только снес множество деревьев, но и убил трех человек. Главное о произошедшем.

Порывы ветра в регионе достигали 28 метров в секунду. В результате стихии в Екатеринбурге, по словам главы пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, погибли два человека, позднее РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ, что число жертв увеличилось до трех.

Одного из них придавило крышей, которую сорвал ветер. Мужчина 1963 года рождения вышел на улицу возле СКБ-Банка в городе Арамиль (недалеко от Екатеринбурга), чтобы переставить свой автомобиль, и именно в эту секунду на него упала конструкция. Он умер на месте.

Момент срыва кровли попал на видео.

Еще одним погибшим оказался работник крана. В момент начала урагана он сидел в кабине. Ветер снес конструкцию, крановщик умер, сказала пресс-секретарь горздрава Екатерина Макашина.

Последним оказался 37-летний мужчина по фамилии Саломейн — его ударило дверью железных ворот во время резкого порыва ветра на улице Самолетной в Екатеринбурге. При этом в Следственном комитете подтвердили, что на это место выехал следователь по Чкаловскому району города, так как там зафиксировали еще одного погибшего. Его фамилию в ведомстве не назвали.

Пострадавшие тоже есть. В Сети появилось видео, как огромный пластиковый лист снес крупного мужчину, отбросив его сначала в столб, а потом к машине. Он сначала немного полежал на земле, а потом еле встал и попытался отползти от опасного места. Потом его, по словам Макашиной, «зашили» и отпустили домой. Автору видео почему-то стало смешно.

Пострадала также одна женщина в городе Полевском. На нее упали ветки с такой силой, что в больницу ее забрали в бессознательном состоянии.

Ураган причинил достаточно разрушений городам Свердловской области. Он разрушил детские площадки, крыши домов и других построек, заморозил работу местного аэропорта Кольцово. По данным СМИ, повреждены крыши 10 зданий, изуродовано восемь машин, рухнули кран и более 20 деревьев.

Так дела обстояли в городе Заречном.

Перебои с электричеством наблюдаются в 30 поселениях — там живут более 16 тысяч человек. В большей степени пострадали пригороды Екатеринбурга: Белоярский и Сысертский городские округа.

После урагана следователи завели уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда в связи со смертью мужчины, который работал на кране.

Другим работникам строительной отрасли повезло больше. У них на объекте просто летали пластины пенопласта.

Предметы летали не только по самой стройке, но и по ближайшим районам.

По словам губернатора области Евгения Куйвашева, устранение последствий урагана взяли на особый контроль. По его словам, без света в регионе остались более 100 тысяч человек. Электричество планируют вернуть к утру вторника.