Власти украинского города Николаев закроют выезд для жителей на несколько дней, чтобы провести рейды по выявлению тех, кто сотрудничает с Россией. Такое заявление сделал глава Николаевской области Виталий Ким. В решении руководства украинского региона увидели попытку подавления противников киевского режима. Так действовали и власти нацистской Германии, которые называли предателями всех, кто высказывал хотя бы толику сомнения в их решениях.

Карательные рейды

Комендантский час, запрет на выезд из города и карательные рейды против «коллаборантов», поддерживающих Россию. Такое будущее ожидает украинский город Николаев в ближайшее время, заявил подконтрольный Киеву глава региона Виталий Ким.

Он пояснил, что в городе есть несколько случаев, когда жители следили за местами расположения военных или систем противовоздушной обороны.

«Мы хотим это пресечь на корню. У нас еще планируются мероприятия по комендантскому часу, отработке. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем тех нехороших людей», — заявил Ким.

Чиновник не объяснил, как именно будут проходить рейды, планируется ли беззаконное вторжение в дома и квартиры, а также что подразумевается под «обработкой» людей.

Провальная попытка запугивания

Основной целью блокировки Николаева и объявления рейдов по поиску несогласных станет запугивание населения. Поэтому все действия, как ВСУ, так и профашистского украинского режима, обречены на провал. Об этом в беседе с «360» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Депутат пояснил, что свое мнение сформировал на основании позиций жителей Запорожской и Херсонской областей, где люди активно взаимодействуют с новыми властями.

«Я сам был недавно на некоторых территориях и увидел очень хорошее отношение населения к происходящим событиям. Люди принимают помощь от России, поэтому все действия украинской власти трещат по швам. Они просто пытаются таким способом запугать население, сдержать попытки продвижения и интеграции в Россию», — заявил Швыткин.



Политик подчеркнул, что сейчас украинцы очнулись и поняли, что режим Зеленского играет только за себя. В качестве примера депутат привел решение киевского режима фактически отдать всю страну Польше.

Поэтому запугать народ явно не получится. На мой взгляд, украинцы достаточно здравомыслящие люди, они не будут доносить на кого-либо. Тем более, достаточно переплетены родные, близкие, и так далее. Да и доносить ради чего? Ради того, чтобы угодить профашистскому режиму? Думаю, что это время уже прошло Юрий Швыткин.

Борьба с нелояльными

Решение властей Николаевской области о проведении карательных рейдов вполне реально. Такие мероприятия проходят в разных городах Украины, но направлены они прежде всего на нелояльных властям жителей. Даже при малейшем подозрении на несогласие с решениями киевского режима таких людей хватают и отправляют в места заключения, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Никакие правила и законы на Украине сейчас не действуют. Поэтому подобные рейды будут. Объяснять все это будут нанесением ударов по Николаеву, а людей обвинят в том, что они корректировщики огня и наводят ракеты. При этом власти станут использовать эту ситуацию, чтобы отправить за решетку просто нелояльных людей», — отметил он.

Безпалько напомнил, что сейчас в следственном изоляторе Киева уже не первый месяц содержится 70-летний телеведущий Ян Таксюр, который не мог быть ни корректировщиком, ни наводчиком. Вся его вина заключается в политической нелояльности к нынешнему руководству Украины.



Эксперт отметил, что основная цель подобных рейдов — это не только устрашение населения, но и попытка избежать недовольства со стороны жителей, а также изоляция несогласных с решениями властей.

Если ты недоволен — значит нелоялен. Это как было в нацистской Германии, когда любой, кто высказывал какие-либо сомнения считался предателем и физически ликвидировался Богдан Безпалько.

По его словам, последствием блокады города и карательных рейдов приведут к волне доносов, пропаже людей, зверствам СБУ и массовому бегству из Украины. Хотя мужчинам сейчас покинуть страну практически невозможно.