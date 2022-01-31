Орнелла Мути рискует гонораром из-за ужина с Владимиром Путиным. Актрисе придется заплатить по старым долгам

Итальянская актриса Орнелла Мути может лишиться гонорара из-за ужина с Владимиром Путиным, который состоялся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Чтобы попасть на мероприятие, звезда сказалась больной и пропустила свое выступление в театре, чье руководство подало на актрису в суд и выиграло дело. Мути должна была выплатить организации круглую сумму, но все еще не сделала этого. Теперь представители театра претендуют на гонорар, который знаменитость должна получить как соведущая популярного фестиваля в Сан-Ремо.

Благотворительный ужин Мути и Путина

Благотворительный ужин 2010 года в Санкт-Петербурге, на котором итальянская актриса Орнелла Мути сидела за одним столом с Путиным, может стать для нее источником больших неприятностей. Тогда звезда должна была выступить на сцене театра Верди в городе Порденоне на северо-востоке Италии.

Однако она пропустила работу: якобы у нее был ларингофарингит и она не могла напрягать связки, что требовалось для выступления. Позже появились снимки на вид здоровой Мути в компании российского президента.

Мути объяснила свое поведение тем, что на ужине ей не требовалось напрягать связки, и представила фальшивую медицинскую справку. Она-то и стала основанием для дела о мошенничестве. В справке говорилось, что у Мути сильно воспалены трахеи, высокая температура, кашель и огрубение голоса. Документ, который признали подложным, рекомендовал актрисе пять дней отдыха.

Решение суда по делу о мошенничестве со справкой Мути

В итоге, итальянский суд признал звезду виновной в мошенничестве и приговорил ее к шести месяцам тюрьмы условно, оштрафовал на 500 евро и обязал актрису выплатить театру неустойку в размере 30 тысяч евро. На первом судебном процессе в 2015 году актриса утверждала, что у нее нет нужной суммы и подала апелляцию. Однако это не помогло. Суд лишь подтвердил ранее вынесенный приговор.

С финансами у Мути действительно были проблемы. После скандала с благотворительным ужином ее семью выселили из дома в Риме из-за долгов агентству по недвижимости — 80 тысяч евро. Сейчас звезда в связи с решением суда по делу о мошенничестве каждый месяц переводит по тысяче евро, что гарантирует ей условный срок. Однако вся сумма до сих пор не выплачена.

Фестиваль в Сан-Ремо и гонорар Мути за выступление

Теперь же стало известно, что звезда станет соведущей популярного фестиваля эстрадной песни в Сан-Ремо. И театр потребовал, чтобы гонорар Мути перешел ему, пишет Libero Quotidiano. Актриса действительно станет соведущей одного из пяти вечеров мероприятия, которое пройдет с 1 по 5 февраля и будет демонстрироваться в прямом эфире государственного телевидения RAI. Об этом объявил главный ведущий, известный шоумен Амадеус, который выступает художественным руководителем смотра.

Бессменным местом проведения фестиваля является исторический театр «Аристон». Основным ведущим же в разные года выступает тот или иной популярный музыкант или шоумен. А на сцену вместе с ним выходят известные женщины: певицы, модели, актрисы. В этом году соведущих будет пять. Помимо Мути, там будет и другая известная российскому зрителю актриса — Сабрина Ферилли, которая сыграла в оскороносном фильме Паоло Соррентино «Великая красота».

Гонорар Мути действительно может достаться театру

Стоит полагать, гонорар за такое мероприятие Мути получит солидный. И если в договоре будет указан расчетный счет Мути, то, согласно исполнительному производству, эти деньги могут взыскать. Об этом «360» рассказал вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов.

«Для Западной Европы, таких стран, как Италия, Германия, Франция… Достаточно серьезное внимание обращают. Но знаете, в России тоже за подделку больничных листов можно получить реальный срок», — пояснил Ионов.

Схожую точку зрения высказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. Она уверена, что гонорар Мути действительно может получить театр в счет компенсации.

«Уже есть решение суда, что она обязана выплатить компенсацию театру, названа сумма — 30 тысяч евро. Все, что не погашено, может быть погашено из ее заработков, из очередного гонорара. <…> Судебные приставы могут арестовать эти деньги, которые будут перечислены на счет, и компенсировать театру то, что по решению суда Мути должна компенсировать», — пояснила Ярмуш.

По ее словам, в Европе очень серьезно относятся к делам о поддельных справках. Любая ложь там фактически приводит к тюремным заключениям.