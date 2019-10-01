По рублю с куста. Готовим кошельки к бонусам от фруктов и пальмового масла

1 октября вступил в силу закон об изменении ставки НДС на фрукты, ягоды и пальмовое масло. Теперь НДС на пальмовое масло повысится с 10 до 20%, а налог на реализацию фруктов и ягод снизится с 20% до 10%. «360» разбирался, значит ли это, что ягоды и фрукты теперь подешевеют, и насколько станут дороже продукты, содержащие пальмовое масло?

Соответствующие поправки в законопроекте российский президент Владимир Путин утвердил еще в августе.

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При рассмотрении поправок в Налоговый кодекс спикер Государственной думы отметил, что это в первую очередь необходимо для того, чтобы некачественная продукция не попадала на полки магазинов. Кроме того, отмена льготы по НДС для пальмового масла сможет дать бюджету до пяти миллиардов рублей.

Изменение НДС должно будет отразиться и на стоимости продуктов. По идее, отечественные фрукты и ягоды, должны потерять в цене, ведь при уменьшении ставки они получают преимущество перед заграничными. А вот продукция с пальмовым маслом наоборот, должна подорожать.

Все так и должно произойти, правда рост цен на продукты с пальмовым маслом потребитель может и вовсе не заметить, а изменения в стоимости отечественных фруктов и ягод можно будет увидеть только к следующему сезону.

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Цена вопроса

Доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков в беседе с «360» рассказал, что, по его мнению, стоимость фруктов и ягод в этом сезоне уже не изменится.

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«Я думаю, цены не изменятся, сезон уже практически закончился, поэтому это скорее остановит рост к будущему сезону, чем понизит цены в 2019 году», — считает Гудков.

При этом независимый эксперт согласился с тем, что в перспективе можно надеяться на то, что снижение ставки по НДС на отечественные фрукты и ягоды положительно скажутся на кошельке покупателей.

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«На это (положительное влияние снижения ставки по НДС — прим. ред.) можно надеяться. Более чем от ставки НДС это зависит от контрсанкций на продовольственные товары, которые действуют до сих пор. Вот это в купе со снижением ставки НДС могло бы понизить цены на продовольствия», — считает Гудков.

Говоря о том, на сколько могут вырасти цены на пальмовое масло, доктор экономических наук заметил, что скорее всего для покупателя увеличение стоимости практически не будет заметно.