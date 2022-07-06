Потерять старых клиентов и забыть о новых. «Благотворительность» за чужой счет ударит по репутации «Тинькофф»

Банк «Тинькофф» объявил о приостановке исходящих переводов в валюте через систему SWIFT до 1 октября. Ограничение касается только физических лиц. Кроме того, пресс-служба банка сообщила, что все собранные средства за обслуживание валютных счетов и комиссии за переводы банк направит на благотворительность. Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «360» назвал решения кредитной организации непрофессиональными и допустил уход старых клиентов и сокращение потока новых вкладчиков.

Пресс-служба банка «Тинькофф» объявила о прекращении исходящих валютных переводов в среду, 6 июля. В компании пояснили, что не смогли добиться от западных партнеров выполнения обязательств. Переводы, которые клиенты уже отправили, постараются доставить получателям.

Из-за введенных Западом санкций многие российские банки были отключены от системы. «Тинькофф» пошел на этот шаг добровольно.

Дополнительно банк сообщил, что собранные деньги из комиссий за валютные переводы, а также ставки за обслуживание валютных счетов направит на благотворительность.

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Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «360» заявил, что последние решения банка «Тинькофф» сильно отразится на клиентах. Он пояснил, что это нарушение не только финансовых интересов, но и прав владельцев счетов.

«„Тинькофф“, будучи банком виртуальным, вдвойне должен беспокоиться о своей репутации и возможных репутационных рисках. Все эти решения рассматриваться в положительном ключе никак не могут», — заявил он.

Удар по репутации

По мнению аналитика, сообщения о новых правилах «Тинькофф» — это провал пиар-службы банка и невыполнение профессиональных обязанностей учреждения перед клиентами. Беляев не исключил, что число вкладчиков банка «Тинькофф» в ближайшее время станет меньше.

«Тинькофф» завоевал определенную репутацию и определенное место на нашем рынке. Хотя изначально ему не особо доверяли. Но все это держится только на репутации, по которой банк сам нанес удар. Винить ему в этом будет некого, когда он потеряет достаточное количество клиентов, а приток новых окажется не таким интенсивным Михаил Беляев финансовый аналитик.

Заявление «Тинькофф» о том, что он направит средства на благотворительность, аналитик назвал попыткой сделать хорошую мину при плохой игре. Кроме того, эксперта смутило то, что банк не назвал получателей этих денег.

«Кто будет вот этим самым благотворителем? Не будут ли там подставные компании, которые эти собранные средства направят на благо банка „Тинькофф“ и ассоциированных с ним организаций? Это второй неуклюжий ход. Тот случай, когда, как говорил один мой знакомый, упустили шанс промолчать», — резюмировал Беляев.

Клиенты «Тинькофф» уже придумали для банка новое название: Робин Гуд банк, а решение о распоряжении деньгами, полученными за комиссию, обозвали «принудительной благотворительностью». Руководству банка предложили в качестве пожертвований вернуть всем комиссии, с кого их сняли.

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Напомнили банку и его же заявление, что изначально громадные комиссии объясняли сложностями со стороны западных партнеров. Но, судя по всему, деньги никуда не ушли, если их собираются потратить на благие цели.

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Один из клиентов не исключил, что при помощи отправленных на благотворительность средств «Тинькофф» сможет списать большой объем налогов. Все это за счет клиентов.