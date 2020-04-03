По пути «итальянской смерти» или китайские методы. Как Россия будет бороться с коронавирусом

Эпицентр коронавируса постепенно перешел из Азии в Европу и США. И на Западе пока с ним борются не очень эффективно. Какой сценарий ждет Россию?

Разные страны по-разному борются с пандемией. Президент Белоруссии, например, считает, что лучший способ устранить проблему — игнорировать ее. В России тем временем постепенно ужесточают ограничения. Кто-то считает их все еще недостаточными, кто-то — уже чрезмерными. Но по крайней мере, сейчас есть выбор между европейским и азиатским сценариями.

Кому грозит «итальянский сценарий»

Тяжелее всего приходится Италии: именно там на данный момент зафиксировано больше всего смертей от коронавируса. Хотя в США, например, зараженных почти вдвое больше.

Тут есть несколько ключевых факторов. Во-первых, в Италии очень высокая продолжительность жизни — 83 года. Поэтому в стране очень много пожилых людей, которые составляют группу риска. Во-вторых, в январе и феврале там проходили различные фестивали, где были большие скопления людей, и где оказалось много туристов, в том числе и китайцев. И самое главное, власти не сумели вовремя поймать момент и среагировали, когда уже стало поздно. Многие упрекают и самих итальянцев в их легкомысленности.

В результате местная медицина оказалась попросту не готова к такому потоку заболевших, и аппаратов ИВЛ хватило не всем. Аналогичная ситуация сложилась и в Испании, которая на данный момент занимает второе место по числу жертв коронавируса. Заболело там столько народу, что пришлось в экстренном порядке переоборудовать отели в больницы, а тела погибших складывать в ледовый дворец.

Такой сценарий предсказал Украине бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. Предпосылки к этому действительно есть — в частности, распространить вирус могут тысячи украинцев, которых пропускали через границу с Польшей без серьезной проверки.

Выживут только авторитарные страны?

Зато в Китае наблюдается положительная динамика — даже Великую Стену частично открыли после перерыва в несколько месяцев. Достаточно быстро удалось погасить распространение вируса и в Южной Корее. В КНДР и вовсе официально не выявлено ни одного зараженного.

Во многом это связано с тем, что власти этих стран своевременно приняли достаточно жесткие меры, чтобы не допустить распространение вируса. В Китае, например, практически сразу перекрыли Ухань и всю промышленность в срочном порядке пустили на производство медицинского оборудования. Конечно, у Китая оказалось значительно больше ресурсов, чем у Италии или Испании.

В Японии количество зараженных тоже остается относительно небольшим. Там уже с февраля вводились методы «мягкого карантина» — у торговых центров раздавали антисептики, настоятельно просили без лишней необходимости по городам не передвигаться. Эксперты отмечали дисциплинированность и ответственность японского населения. Правда, в последние дни количество заболевших в стране восходящего солнца резко начало расти, поэтому не исключено, что в ближайшее время там все же придется ввести режим ЧС.

Во всем этом есть одна закономерность: чем жестче и решительнее меры принимаются, тем меньше шансов, что коронавирус выйдет из-под контроля. Впрочем, положительные примеры можно найти не только в Азии. К примеру, в Греции коронавирус распространяется очень медленно. Местные отмечают, что еще в начале марта там ввели карантин, отменили все массовые мероприятия и, самое главное, закрыли храмы, где чаще всего собирается большое количество греков.

Так что Россия еще может избежать «итальянского сценария». По крайней мере, еще есть время и ресурсы, чтобы подготовить медицинское оборудование. И не забывать об ответственности.