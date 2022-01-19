«По нему тюрьма плачет». Хоккеисту Буше может сойти с рук изнасилование 12-летней девочки

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» Рид Буше дал признательные показания в изнасиловании девочки-подростка в 2011 году. На тот момент спортсмену было 17 лет. Изначально суд намеревался приговорит его к 25 годам тюрьмы. Хоккеист воспользовался законодательством штата и может отделаться только испытательным сроком. По мнению адвоката Марии Ярмуш, 10 лет назад дело замяли при помощи влиятельных спортивных фигур.

Подростковая жестокость

В 2011 году Риду Буше было 17 лет. Уроженец небольшого города в Мичигане тогда он выступал за юниорскую сборную США. В рамках программы подготовки хоккеистов он переехал в столицу штата, где его поселили в дом семьи, где воспитывалась девочка-подросток.

В своих показаниях она рассказала, что молодой хоккеист включал ей песни с сексуальным подтекстом и склонял к употреблению алкоголя. После того, как в распоряжении Буше оказалась видеозапись, на которой соседка исполнила откровенный танец, спортсмен под угрозой выложить ролик в открытый доступ дважды склонил ее к оральному сексу. О случившемся девочка рассказала подруге, которая передала эту информацию родителям, а те уже подключили руководство хоккейной лиги США.

Хоккеиста переселили в другую семью. Из дома пострадавшей девочки его забирал занимающий сегодня пост исполнительного директора программы развития хоккея США Скотт Монаган. Следователям он заявил, что ни о каких скандалах со своим подопечным он не слышал. Но его ассистент передал ему какую-то записку о том, что один из молодых хоккеистов склонил одну из девочек к сексу. В материалах дела указано, что в бумаге было много исправлений, что могло исказить факты случившегося.

О пережитом в детстве насилии пострадавшая заговорила только в феврале 2021 года. В беседе с изданием Detroit Free Press девушка заявила, что полученная в детстве травма серьезно сказалась на ее психике. Она начала злоупотреблять алкоголем и наркотиками и даже успела побывать в психиатрической клинике. Врачи диагностировали у пострадавшей посттравматическое стрессовое расстройство.

Прокуратура предъявила Буше обвинение в сексуальном преступлении перовой степени, за которое ему грозит 25 лет тюрьмы. Хоккеист признал свою вину и согласился на сотрудничество со следователем. Судья Патрик Конлин учел возраст хоккеиста на момент совершения изнасилования, снизив степень преступления до третьей степени, где максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы. А после принял заявление обвиняемого в том, чтобы применить к нему «Закон о молодых стажерах Холмса» (HYTA).

Это закон штата Мичиган, который предусматривает, что совершившие преступление молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет вместо тюрьмы получают длительный испытательный срок. В случае успешного прохождения запись о судимости не попадает в открытый реестр, а само дело закрывают. В случае нарушения обвиняемый отправляется в тюрьму.

Судья Конлин согласился предоставить Буше испытательный срок. Но с этой позицией не согласилась пострадавшая. Она отметила, что хоккеист уйдет от ответственности за ее полностью разрушенную жизнь.

«Мне приходилось собирать кусочки воедино в течение последних десяти лет, но теперь мне кажется, что многое из того, чего я добилась за последние десять лет, будет сведено на нет», — отметила она.

Окончательный приговор хоккеисту вынесут 31 января. Девушка подала ходатайство с просьбой изменить решение судьи. Она подчеркнула, что не хочет, чтобы обидчик находился в тюрьме пожизненно, но отбыть срок ему нужно.

«Свои подлецы»

В противостоянии западной новой этике и толерантности нужно идти до конца. Разделение спортсменов, совершивших отвратительные поступки на «своих и чужих подлецов» практикуется давно. Об этом в беседе с «360» заявил главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Яременко.

Он напомнил историю хоккеиста Вячеслава Войнова, приговоренного в США за насилие в отношении своей жены Марты Варламовой.

«Почему мы считаем, что такой проходимец, по которому тюрьма плачет за океаном, должен за нас играть (ФК „Локомотив“ Ярославль — прим. ред.) и спокойно вызываться в сборную? Почему мы не считаем это предосудительным? Поэтому в данном случае, раз уж мы не проводим разницу между своими и чужими, да, это омерзительный поступок», — прокомментировал он историю Буше.

При этом Яременко призвал не перебарщивать с терминами. По его словам, перевод дела на более мягкую статью свидетельствует о том, что между молодым спортсменом и девочкой-подростком было не совсем изнасилование.

«В 2011 году, я так понимаю, никакого следствия особо не было. Девушка и семья не подавали никакого заявления. Есть большая разница, если случилась какая-то неприятность в семье, и тебя из этой семьи отправили в другое место, а другое дело, если человек делает заявление о сексуальном насилии», — подчеркнул он.

По мнению журналиста, наказывать хоккеиста полным изгнанием из спорта нельзя. Но лучше его не брать для участия в промо-акциях клуба, на встречи с болельщиками и не продавать его именные джерси. Но делать это нужно только после приговора суда.

Замятое дело

Решение властей США не возбуждать уголовное дело против хоккеиста в 2011 году могло быть связано с договоренностями с хоккейной федерацией, которая не хотела терять перспективного игрока. Таким мнением поделилась с «360» адвокат Мария Ярмуш.

«Вероятно, что офшорные счета некоторых должностных лиц пополнились круглой суммой. В любом случае, в 2011 году это все замяли», — отметила она.

По мнению адвоката, сейчас сексуальные скандалы в США набирают обороты. Поэтому следователи, чтобы сохранить лицо через адвокатов посоветовали Буше договориться с прокурором и признать свою вину. В искреннее раскаяние спортсмена Мария Ярмуш не поверила.

«Сейчас придет с повинной, а ему дадут небольшой тюремный срок. Плюс он возместит жертве материальный ущерб несколько миллионов долларов. Тогда уже к нему не будет никаких претензий», — пояснила адвокат.

По ее мнению, денежная компенсация заставит пострадавшую замолчать и не привлекать внимание СМИ и общественности к этому делу, чтобы не выяснилась первоначальная причина, почему дело не завели в 2011 году.

Мария Ярмуш отметила, что в России американскому хоккеисту ничего не грозит. Преступление он совершил на территории США, где действует юрисдикция местных правоохранительных органов. Российские следователи в этом случае не могут заводить уголовное дело и что-то расследовать. Даже при условии, что подозреваемый в преступлении находится в Ярославле и играет в местном клубе «Локомотив».