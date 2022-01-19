По глазам можно определить, сколько проживет человек. Это не миф, а реальная процедура

Ученые с помощью искусственного интеллекта научились по глазам предсказывать срок человеческой жизни. Оказалось, что российские ученые также вплотную работают с ИИ, обучая его определять болезни по фотографиям глазного дна.

Китайцы нашли биомаркер старения

Китайские ученые установили, что риск преждевременной смерти человека можно заметить по его глазам. На это укажет надежный индикатор общего состояния системы кровообращения и мозга — сеть мелких сосудов на поверхности глазного яблока, сообщает статья в журнале British Journal of Ophthalmology.

В ходе исследования, которое длилось более 15 лет, медики осмотрели и занесли в базу данных снимки глазного дна около 80 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. После данные о пациентах и снимки сравнил и обработал искусственный интеллект. Выяснилось, что ученые нашли потенциальный биомаркер старения.

Оказалось, что большая разница между биологическим возрастом сетчатки и реальным возрастом человека повышает риск смерти примерно на 50%. Если же возраст сетчатки был на год больше возраста человека, риск смерти по любой причине в следующие 11 лет повышается на 2–3%.

Российские медики тоже используют ИИ

Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков в разговоре с «360» рассказал, что глаз действительно может поведать о здоровье человека. Каждый раз, когда специалисты осматривают глазное дно пациентов, они оценивают не только состояние сетчатки, но и влияние или проявление различных заболеваний на ней.

«В том числе мы можем сказать, что, допустим, у человека сейчас критическое состояние по одному из сложных заболеваний, которые могут привести к смерти. Это неновая структура, просто китайцы молодцы, они все эти знания искусственного интеллекта расшифровали. Мы то же самое делаем по диабету и ретинопатии», — рассказал Вячеслав Куренков.

По словам врача, российские медики сегодня вместе с компанией «Третье мнение» работают над аналогичной программой, которая в будущем станет первым диагностическим звеном. Можно будет лишь по фотографии глазного дна определять, нужно ли человеку обратиться к офтальмологу, есть ли у него какое-то проявление патологий или нет.

Глаза — зеркало организма

Вячеслав Куренков отметил, что возраст, естественно, тоже отражается в глазах. Наличие тех или иных проявлений на сетчатке говорит о возрасте человека. Однако бывает и так, что сетчатка 60-летнего пациента выглядит так, будто ему не более 35 лет: она вся чистая, в прекрасном состоянии.

«Это можно сравнить с внешним видом человека. Например, идет мужчина или женщина, и выдумаете, что ему или ей 70 лет, а на самом деле 50 лет или наоборот — думаете, что человек в расцвете сил, а ему далеко за 60 лет. Так же и с сетчаткой. Это довольно грубое сравнение, но достаточно яркое», — сказал Вячеслав Куренков.

Он рассказал, что проблемы с капиллярами, когда глаза постоянно краснеют, может указывать прежде всего на синдром сухого глаза. Также это может оказаться хроническим конъюнктивитом или аллергической реакцией. Самая лучшая защита от всех заболеваний — раз в год посещать офтальмолога, если у человека нет никаких глазных заболеваний.

Смертельные глазные болезни

Есть среди глазных болезней и такие, которые не предсказывают срок жизни, а сами сокращают его. Офтальмолог отметил, что есть заболевания, которые хоть и не ведут к смерти, но могут сделать человека инвалидом по зрению. А есть и такие недуги, которые могут привести к смерти. Чаще всего они связаны с онкологией.

«Прежде всего речь идет о детских врожденных онкологических заболеваниях, например, ретинобластома — злокачественная опухоль в сетчатке. Если не удалить глаз, то такой пациент умрет. Также есть некоторые онкологические заболевания у взрослых людей, например, меланома глаза. Если она прогрессирует и развивается, она может дать метастазы и привести человека к смерти», — пояснил Вячеслав Куренков.