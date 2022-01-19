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    19 января 2022, 19:45

    По глазам можно определить, сколько проживет человек. Это не миф, а реальная процедура

    Офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал, как по глазам определить длительность жизни человека

    Анастас Машковцев, Дмитрий Толокевич

    Ученые с помощью искусственного интеллекта научились по глазам предсказывать срок человеческой жизни. Оказалось, что российские ученые также вплотную работают с ИИ, обучая его определять болезни по фотографиям глазного дна.

    Глаз человека с

    Китайцы нашли биомаркер старения

    Китайские ученые установили, что риск преждевременной смерти человека можно заметить по его глазам. На это укажет надежный индикатор общего состояния системы кровообращения и мозга — сеть мелких сосудов на поверхности глазного яблока, сообщает статья в журнале British Journal of Ophthalmology.

    В ходе исследования, которое длилось более 15 лет, медики осмотрели и занесли в базу данных снимки глазного дна около 80 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. После данные о пациентах и снимки сравнил и обработал искусственный интеллект. Выяснилось, что ученые нашли потенциальный биомаркер старения.

    Оказалось, что большая разница между биологическим возрастом сетчатки и реальным возрастом человека повышает риск смерти примерно на 50%. Если же возраст сетчатки был на год больше возраста человека, риск смерти по любой причине в следующие 11 лет повышается на 2–3%.

    Российские медики тоже используют ИИ

    Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков в разговоре с «360» рассказал, что глаз действительно может поведать о здоровье человека. Каждый раз, когда специалисты осматривают глазное дно пациентов, они оценивают не только состояние сетчатки, но и влияние или проявление различных заболеваний на ней.

    «В том числе мы можем сказать, что, допустим, у человека сейчас критическое состояние по одному из сложных заболеваний, которые могут привести к смерти. Это неновая структура, просто китайцы молодцы, они все эти знания искусственного интеллекта расшифровали. Мы то же самое делаем по диабету и ретинопатии», — рассказал Вячеслав Куренков.

    По словам врача, российские медики сегодня вместе с компанией «Третье мнение» работают над аналогичной программой, которая в будущем станет первым диагностическим звеном. Можно будет лишь по фотографии глазного дна определять, нужно ли человеку обратиться к офтальмологу, есть ли у него какое-то проявление патологий или нет.

    Глаза — зеркало организма

    Вячеслав Куренков отметил, что возраст, естественно, тоже отражается в глазах. Наличие тех или иных проявлений на сетчатке говорит о возрасте человека. Однако бывает и так, что сетчатка 60-летнего пациента выглядит так, будто ему не более 35 лет: она вся чистая, в прекрасном состоянии.

    «Это можно сравнить с внешним видом человека. Например, идет мужчина или женщина, и выдумаете, что ему или ей 70 лет, а на самом деле 50 лет или наоборот — думаете, что человек в расцвете сил, а ему далеко за 60 лет. Так же и с сетчаткой. Это довольно грубое сравнение, но достаточно яркое», — сказал Вячеслав Куренков.

    Он рассказал, что проблемы с капиллярами, когда глаза постоянно краснеют, может указывать прежде всего на синдром сухого глаза. Также это может оказаться хроническим конъюнктивитом или аллергической реакцией. Самая лучшая защита от всех заболеваний — раз в год посещать офтальмолога, если у человека нет никаких глазных заболеваний.

    Смертельные глазные болезни

    Есть среди глазных болезней и такие, которые не предсказывают срок жизни, а сами сокращают его. Офтальмолог отметил, что есть заболевания, которые хоть и не ведут к смерти, но могут сделать человека инвалидом по зрению. А есть и такие недуги, которые могут привести к смерти. Чаще всего они связаны с онкологией.

    «Прежде всего речь идет о детских врожденных онкологических заболеваниях, например, ретинобластома — злокачественная опухоль в сетчатке. Если не удалить глаз, то такой пациент умрет. Также есть некоторые онкологические заболевания у взрослых людей, например, меланома глаза. Если она прогрессирует и развивается, она может дать метастазы и привести человека к смерти», — пояснил Вячеслав Куренков.