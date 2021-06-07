ПМЭФ-2021, вакцинный туризм и многодетный Китай. Неделя в фотогалерее

В Санкт-Петербурге прошел международный экономический форум, на который собрались участники из 140 стран. Россия предложит туры иностранцам, желающим привиться от коронавируса. Китай разрешил семьям завести третьего ребенка для борьбы со старением населения.

Об этих и других событиях — в галерее «360».

Петербургский форум

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021) проходил с 2 по 5 июня. В прошлом году бизнес-слет отменили из-за пандемии. На форуме заключили около 800 сделок на сумму 3,8 триллиона рублей.

Делегация Подмосковья подписала более 40 соглашений. Это позволит привлечь в регион инвестиции на 240 миллиардов рублей.

Всех удивили космические цены в буфете. Участница форума Ксения Собчак возмутилась, что за обед просят 3800 рублей.

«С рыла как с куста», — написала она в Telegram.

Там же можно было заказать отдельные блюда и напитки: суп том-ям за 1700 рублей, бок ягненка за 17 тысяч, виски — от 3500 рублей за стопку. Бутылку виски Chivas Royal Salute 62 Gun продавали за 900 тысяч рублей.

Сергей Шнуров презентовал на форуме свой новый проект «Зоя». Матерные песни с стилистике «Ленинграда» исполнила новая вокалистка Ксения Руденко.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не откажется от доллара как средства для международных расчетов или резервной валюты.

При этом в Фонде национального благосостояния доллары заменят на евро и золото, заявил министр финансов Антон Силуанов. Сейчас 35% ФНБ — это вложения в доллары, еще 35% — в евро.

Вакцинный туризм

В июле Россию собираются открыть для вакцинного туризма, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

4 июня Владимир Путин поручил проработать условия для платной вакцинации иностранцев. По его словам, предприниматели специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса. Также Путин поручил прививать сезонных рабочих, находящихся в стране.

Выступление на ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла канадцам в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Голами отметились Евгений Тимкин и Адам Хенрик. В овертайме шайбу в ворота россиян забил Эндрю Манжипан. Итоговый счет встречи 2:1 в пользу Канады.

Канадцы в итоге дошли до финала, где обыграли сборную Финляндии и в 27-й раз стали чемпионами мира по хоккею.

А США обыграли немцев и стали бронзовыми призерами чемпионата.

Многодетный Китай

Китайские власти разрешили семьям заводить третьего ребенка, чтобы притормозить старение населения и сохранить преимущества страны в области человеческих ресурсов, заявили в политбюро Компартии КНР.

В 1979 году китайские власти ввели правило «одна семья — один ребенок». Нарушителей карали штрафами, потерей рабочего места, а также принудительным абортом.

Жителям сельской местности разрешали завести второго ребенка, если первенец был девочкой.

В 2013 году от этой политики отказались, разрешив семьям, где один из супругов был единственным ребенком в семье, иметь двоих детей. В 2016 году эксперимент распространили на все семьи.

После временного всплеска рождаемости наступил новый спад, с которым китайские власти борются.