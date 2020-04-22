Мэр Сибая снова не сдержал желчи в отношении своих жителей. Некогда его награждали за общение с народом

Мэр города Сибая Рустем Афзалов в последнее время стал известен, благодаря своим резкими, несдержанными высказываниями. Самые яркие выступления главы башкирского города — в материале «360».

На днях Рустем Афзалов высмеял жителей, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса. Чиновник заявил, что они сами виноваты. По его мнению, они решили рискнуть, устраиваясь неофициально, поэтому проиграли.

«У вас сейчас нет защиты — ни социальной, ни правовой. Вы совершили большую ошибку, когда согласились на „зарплату в конверте“. Возможно, тогда вы не понимали, что делаете. Возможно, вы знали, на что идете, и решили рискнуть. Но в любом случае вы проиграли», — написал он в своем Facebook.

При этом Афзалов призвал горожан извлечь урок и не соглашаться работать «в серую». Он считает, что жители должны при трудоустройстве нужно требовать официального оформления. На встречный вопрос жителей «много ли в Сибае рабочих мест с хорошей белой зарплатой» чиновник не ответил.

В феврале прошлого года мэр Сибая жестко раскритиковал вышедших на площадь горожан из-за экологической обстановки в городе. С ноября 2018 года в аварийном карьере окисляется руда. Из-за этого в городском воздухе было зафиксировано превышение концентрации диоксида серы.

Источник фото: Edik Algushaev / Wikimedia

Организатора митинга Ильшата Муртазина он обозвал «козлом» и «экскрементом». Высказывания вызвали возмущение среди граждан, а цитаты мэра попали на первые страницы федеральных сайтов. В результате за своего подчиненного пришлось извиняться врио главы региона Радий Хабиров.

При этом в мае 2019 года Рустему Афзалову вручили награду «за эффективную связь с горожанами». Он занял второе место в номинации «Обеспечения эффективной обратной связи с жителями».