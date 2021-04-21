Владимир Зеленский записал агрессивное обращение Владимиру Путину и предложил встретиться в Донбассе, где якобы идет война. Политологи уверены, что глава Украины сделал это лишь с расчетом на то, что российский президент откажется. Сам Путин пообещал «жесткий» ответ недругам Москвы.

Обращение главы Украины опубликовали на странице в Facebook. В нем Зеленский обратился к «северному соседу» Украины и напомнил фразу, которую ранее произнес российский президент.

«Однажды президент России сказал: „Если драка неизбежна, нужно бить первым“. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет нее о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней», — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что «невозможно привести мир на танке людям, которые не понимают, от кого их постоянно хотят защитить».

При этом он отметил, что Россия не поддержала заявление, согласованное советниками нормандской четверки и членами трехсторонней контактной группы о прекращении огня в Донбассе, предложив сначала выехать на линию разграничения. Президент Украины заявил, что лично бывает там каждый месяц и ему нечего там понимать еще. После этого Зеленский предложил встретиться в Донбассе Путину.

«Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война», — заявил украинский лидер.

Он также добавил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина смотрят на будущее по-разному.

«Это в духе Зеленского»

В Госдуме предложение Зеленского Путину встретиться в Донбассе уже назвали пиар-ходом и уловкой. Так Киев попросту пытается убедить весь мир, что Украина воюет в Донбассе с Россией. В этом уверен первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Это в духе Зеленского. Это, конечно же, пиар-ход, который предполагает, что такая встреча между Путиным и Зеленским на линии соприкосновения должна в глазах всего мира утвердить, что Украина воюет в Донбассе с Россией. То есть господин Зеленский просто пытается перевести президента Путина на свой уровень, не желая вступать в прямой контакт с другой стороной конфликта — ДНР, ЛНР», — заявил в разговоре с РИА «Новости» Затулин.

По его мнению, Зеленскому лучше встретиться с руководителями республик, которые пытаются получить суверенитет от Украины. При этом Затулин отметил, что встреча с главой России возможна, однако ее стоит провести «без драматических эффектов».

Первый зампред Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров также не видит смысла в предложении президента Украины. Он отметил, что Зеленский в этой ситуации выглядит хорошим актером.

«О чем говорить с ним после того, как он, по сути, развязал новые столкновения на границе? Россия не является стороной конфликта», — отметил политик.

Он, как и Затулин, уверен, что Зеленскому стоит скорее встретиться с лидерами непризнанных республик. При этом, подчеркнул Джабаров, Донбасс тяжело назвать украинским, так как ЛНР и ДНР не признают нынешнюю власть на Украине.

Не удержался от комментария и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, не Зеленскому решать будущую судьбу Европы и мира, и если политика Украины не изменится, то скоро там может развеваться российский флаг.

«Сейчас, здесь! Еще будем идти на поводу у него. Москва будет решать, где встретиться. Хельсинки там, или Вена, или Белград… А Зеленский пусть сидит в Киеве у себя, он никому не нужен. Решать судьбу Европы и мира будут только два человека, даже один — только глава России решает, что будет с миром в ближайшие 10–15 лет. Байден уже ничего не решает, пусть Америка занимается расовыми проблемами», — заявил Жириновский.

В меру агрессивное заявление

Заявление Зеленского в меру агрессивное — «ровно в той степени, в которой ему нужно, чтобы Владимир Путин, не дай Бог, не согласился». Об этом в разговоре с «360» заявил политолог Сергей Марков.

Эти слова не ориентированы на то, чтобы Путин согласился, скорее на то, чтобы выполнить какой-то пункт плана, который у Зеленского есть, общий с его руководством — США и Великобританией Сергей Марков политолог.

Другой собеседник «360» — доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян — считает предложение Зеленского «вполне агрессивным».

«Зеленский хочет перехватить инициативу в Донбассе, от которого его, мягко говоря, оттерли. Зеленский хочет дать российскому президенту популистское предложение, которое, по мнению Зеленского, Путин, естественно, не примет», — заметил Мирзаян.

Встречи не будет

Марков отметил, что нет никаких шансов встретиться президентам Украины и России в Донбассе. Дело в том, что Зеленский пытается представить все в таком свете, что якобы это конфликт между Москвой и Киевом, а это не так. Более того, Зеленский для новой встречи с Путиным должен для начала выполнить договоренности предыдущей.

«Путин и Зеленский при посредничестве Макрона и Меркель в Париже договорились в 2019 году, что Зеленский что-то будет делать. А он ничего не сделал из того, о чем договорились. Какой смысл с ним встречаться?» — пояснил Марков.

Более того, по его словам, невозможно будет обеспечить безопасность Путину при такой встрече. Мирзаян, в свою очередь, причину несостоятельности предложения Зеленского видит в другом.

Зеленский не является для Владимира Владимировича партнером по переговорам. В понимании Путина, да и всех нормальных людей, партнер по переговорам — это тот, кто обладает полномочиями для диалога, а также тот, с кем можно вести конструктивный диалог, то есть диалог, который к чему-то приведет. Ни того, ни другого у Владимира Зеленского нет. Он никто и звать его никак Геворг Мирзаян.

По словам собеседника «360», можно сколько угодно спорить, кто определяет в этой ситуации позицию Украины, — американцы или кто-то из местной элиты. Главное, что ее точно не определяет сам Зеленский.

Красная черта в отношениях с Россией

Сам Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию подчеркнул, что Россия ведет себя достаточно скромно, зачастую вообще не отвечает на недружественные акции других государств и даже на «откровенное хамство».

«В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще без повода, цеплять Россию. Новый вид спорта: кто громче что-то скажет. <…> Мы не хотим сжигать мосты. Но если кто-то принимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам хочет взорвать мосты, должен знать: ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. <…> Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношении России красную черту. А где она будет проходить, мы будем определять в каждом конкретном случае сами», — отметил глава России.

Ухудшение ситуации в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается с конца марта. Стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, ведь Киев считает, что именно Москва ответственна за начало конфликта.