Любителям гаджетов «подарят» устройства для зарядки смартфонов на расстоянии. Но это плохая затея

Motorola и Xiaomi анонсировали проекты беспроводной зарядки. Они обе работают на большом расстоянии и заряжают устройства буквально по воздуху. Но смогут ли они упростить нашу жизнь и не нанести вред?

«Тайна» беспроводной зарядки

Беспроводные зарядки появились совсем недавно. Но первые прототипы этой технологии еще в 1893 году продемонстрировал Никола Тесла. На выставке в Чикаго он смог зажечь лампочку без проводов. Как отметил эксперт, сегодняшние знания в этой области достигнуты благодаря сербскому изобретателю и другим ученым.

Те зарядки, что мы видим в магазинах, больше похожи на некую площадку. Технология основывается на электромагнитной индукции: электрический ток создает магнитное поле и напряжение, способное заряжать устройство без кабеля.

Но у таких зарядок есть недостаток: они все равно подключаются к розетке с помощью провода, а телефон во время зарядки нужно держать на платформе. То есть такие гаджеты, по сути, избавляют только от необходимости втыкать кабель в телефон. Кроме того, считается, что через них устройство подпитывается гораздо медленнее. Некоторые пользователи отмечают, что такая зарядка больше подходит для офисов или машин, когда телефон используется непостоянно.

Тем не менее технологии не стоят на месте, и две компании — Motorola и Xiaomi — почти одновременно анонсировали беспроводную зарядку, способную заряжать телефон на расстоянии. Получается, что процесс почти не будет мешать пользователю. Но перевернуться с одного бока на другой, держа в руках заряжающийся телефон, скорее всего, пока тоже не получится.

Xiaomi и зарядка по воздуху

Первой компанией, которая показала беспроводную зарядку нового поколения, стала Xiaomi. Технология Mi Air Charge поддерживает одновременную зарядку нескольких устройств на большом расстоянии при максимальной мощности 5 Вт на каждое устройство. Пока это только проект, но уже понятно, что для зарядки не нужны провода и платформа.

Как утверждают производители на сайте компании, их технология будет работать не только со смартфонами, но и с «умными» часами, браслетами и другими носимыми устройствами. А процессу не помешают физические препятствия. Эксперт по гаджетам Pro Hi-Tech Илья Корнейчук напомнил «360», что пока это только концепт. Но в теории это можно воплотить, направив волны в конкретное положение.

Станция напоминает коробку, которая может формировать луч в миллиметровой волне и отправлять нескольким устройствам. Волны преобразуются в электричество, которое и заряжает смартфон. Но для существующих смартфонов такая зарядка будет бесполезна. Гаджет должен иметь радиомаяк и приемное устройство.

Когда Mi Air Charge поступит в продажу, не сообщается. Вероятно, в этом году ждать новинку не стоит.

У станции куча приемников и передатчиков: пять антенн определяют местоположение совместимого устройства в комнате, а еще 144 антенны передают волны. Неизвестно, как это скажется на здоровье пользователя. В современных домах и без того много облучающих устройств.

«По поводу безопасности — прежде чем продукт попадает на полки, он должен пройти сертификацию. В России строгие нормы. У нас одни из самых строгих норм в мире. Если такие зарядки окажутся в магазине, значит, они будут безопасными. <…> Технология интересная, но надо подождать проверки», — объяснил Корнейчук.

Беспроводные зарядки и так работают на расстоянии, а новые разработки просто его немного увеличили, считает эксперт.

Чем «кроет» Motorola

Вслед за Xiaomi подобную станцию анонсировала и Motorola. Но разница между двумя проектами все-таки есть. Зарядка One Hyper использует принцип индукционной технологии Qi. Это значит, что она работает не только в прямом контакте с площадкой, но и на расстоянии до одного метра.

Но если на пути зарядки возникнет препятствие, например как рука на видео, то процесс прекратится. Пока устройство протестировали на специальных вертикальных подставках. Существует вероятность, что в другом положении они работать не будут.

«Удобство данного решения спорное. Нужно, чтобы смартфон был повернут к зарядному устройству под определенным углом на определенном расстоянии. Чем больше будет расстояние, тем медленнее будет заряжаться. Ничего эффективнее подключения прямого провода все равно не будет», — рассказал Корнейчук.

Если такие зарядки начнут продавать, то заряжать они будут еще медленнее, чем те, что есть сейчас. Но от таких устройств можно спокойно заряжать маломощные гаджеты.

«Мне кажется, что это неприменимо и непрактично сегодня для конечных потребителей», — предположил собеседник «360».

Он предположил, что эта зарядка имеет диапазон до 300 мГц, но это неточно. Может быть и такое, что под российских СанПиН это не пройдет.

«Мы постоянно находимся под воздействием электромагнитных волн. Вопрос в интенсивности и продолжительности этого воздействия, чтобы они могли принести вред. Никто не пытается создать устройство, которое может навредить», — заключил собеседник «360».

Когда устройство от Motorola появятся в продаже — тоже остается неизвестно.