Плюшевых акул из IKEA хотят снять с производства. Чем они так полюбились пользователям соцсетей

Всеми любимая плюшевая акула из IKEA может в скором времени покинуть прилавки магазинов. Британский филиал компании планирует прекратить ее производство в апреле 2022 года. В России акулы выводиться из продажи пока не будут. О том, почему людям так полюбилась эта игрушка — в материале «360».

Пользователи соцсетей впали в панику после новостей о возможной прекращении производства мягкой игрушки Блохэй из IKEA. Речь идет о метровой плюшевой синей акуле, давно ставшей мемом. Однако не все так плохо, как кажется.

Один из жителей Британии в Twitter обратился к аккаунту местной службы поддержки магазинов IKEA. Он пожаловался на то, что не может найти желанную игрушку в магазинах и спросил, когда она вновь поступит в продажу.

«Мне жаль, что Блохэй сейчас недоступны для покупки из-за проблем с поставками. Возможно, они еще появится в продаже, но лишь на короткий период времени, так как мы планируем прекратить их производство в апреле 2022 года», — заявили в компании.

После этого твита людей охватила паника, многие решили, что производство игрушки собираются выводить во всех странах. Однако похоже, что это коснется только Великобритании. Ни в США, ни в России выводить товар из продаж никто не собирается, а проблем с поставками тоже нет.

Борьба за акулу

Это не первый раз, когда речь заходит о том, чтобы снять Блохэй с производства. Впервые IKEA об этом объявила в 2015 году, вызвав общественный резонанс. Пользователи соцсетей создали петицию с просьбой сохранить игрушку, и к ним прислушались.

Авторы петиции отмечали, что акула стала предметом множества милых фотосессий, а еще с ней очень приятно засыпать. Они напомнили, что другие игрушки гораздо дольше хранились в IKEA и указывали на востребованность акулы. Ее продавали на Amazon больше, чем за шесть тысяч рублей.

Они также добавили, что игрушка поможет взрастить в детях положительное отношение к акулам.

«А если серьезно, плюшевые игрушки побуждают детей ценить и любить животных. <…> Акула — животное, которое, к сожалению, не получает особой любви из-за того, что в фильмах и СМИ ее изображают кровожадным убийцей. Эта игрушка станет отличным способом познакомить детей с акулами как с еще одной морской рыбой», — гласила петиция.

В чем секрет успеха?

В России Блохэй набрала резкую популярность в 2018 году. Когда в августе IKEA объявила распродажу, покупатели расхватали всех плюшевых акул. Уже к 5 сентября на складах России не осталось ни одной игрушки этого вида. Счастливые обладатели акулы тут же спешили поделиться своей покупкой в Twitter с хештегом #акулаизикеи.

По словам бренд-стратега и автора подкаста «Маркетинг и реальность» Александра Дяченко плюшевой акуле повезло завируситься. IKEA выпускает множество разных игрушек, но именно эта чем-то зацепила людей, быстро превратившись в мем, что поспособствовало росту ее популярности. Дяченко признался, что и сам когда-то хотел купить себе эту игрушку.

«Насколько я помню, когда акула появилась, в Instagram начали публиковать ее фотки в самых разных бытовых условиях. Акула в рабочем пространстве, на отдыхе, дома и так далее. Она просто стала мемом», — рассказал эксперт.

У акулы по сей день существует собственный аккаунт в Instagram — Whatever Shark. На него подписано почти семь тысяч человек.

При этом нельзя точно предсказать, сколько еще продлится ее популярность. Большинство мемов в какой-то момент устаревают, и только часть из них становится культовой. Велика вероятность, что лет через пять прекращение производства акулы уже не вызовет такого ажиотажа, а пользователи соцсетей найдут себе новую любимую игрушку.