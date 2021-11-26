Плюс 3 миллиона жителей. Как на Подмосковье сказался рост населения

Перепись населения показала, что в Подмосковье проживет около 11 миллионов человек. С 2010 года жителей региона стало на три миллиона больше. Эта цифра влияет на все сферы жизни — от образования до безопасности. Область уже это чувствует и справляется с вызовами.

Переписи населения используют по всему миру, но некоторые все равно скептически относятся к этим данным. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «360» отметил, что статистика МВД и системы ОМС подтверждают информацию переписчиков.

«Еще одна цифра обращает на себя внимание: мы всегда считали, что 1-1,2 миллиона человек работают вне Подмосковья. Трудовая миграция — давайте так ее назовем. Сегодня цифра, опять же переписи, заставляет нас задуматься. Люди сказали, что 2,67 миллиона человек работают в соседних регионах. <…> Но живут, отдыхают, ходят в школы, детские сады дети у нас», — отметил глава региона.

С нагрузкой от роста населения вырос и бюджет. Андрей Воробьев сказал, что когда он пришел работать в Московскую область бюджет едва дотягивал до 500 миллиардов рублей. На следующий же год уже запланирован триллион рублей расходов. Есть налоговая база, которая позволяет направить средства на то, чтобы люди чувствовали позитивные перемены в жизни.

Здравоохранение

Эти перемены чувствуются, например, в медицине. На нее ложится дополнительная нагрузка от большого количества жителей, но сферу поддерживают и развивают. Особенно это заметно во время пандемию.

У них (врачей скорой помощи — прим. ред.) запредельное количество вызовов. Но если в обычной жизни это шесть-семь тысяч, то когда волна у тебя 12-14 тысяч вызовов Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья.

В Подмосковье понимают эту проблему и помогают врачам. Если раньше в регионе было 400 бригад скорой помощи, то сейчас их уже 650. Последние 39 машин им передали в конце ноября. В этом году автопарк скорой помощи вырос на 30%.

Меняется и количество пациентов, которые приходят за плановой помощью. Этой сфере постоянно уделяют пристальное внимание, поэтому она справляется с нагрузкой.

Источник фото: телеканал «360»

«Это все, естественно, расходы от бюджета. Но здоровье, жизнь — это святое. <…>. В поликлинику раньше ходили каждый день 120 тысяч человек. Сейчас ходит 210-215 тысяч каждый день», — подчеркнул губернатор.

Безопасность

Уверенность в собственной безопасности — еще одна базовая потребность человека. Рост населения означает, что и эта сфера требует более пристального внимания — тут на помощь приходят современные технологии.

«Мы каждый год очень активно занимаемся „Безопасным регионом“. Это видеонаблюдение. Там, где мы устанавливаем видеонаблюдение вместе с профессионалами из правоохранительных органов, мы видим радикальное снижение преступности», — рассказал Андрей Воробьев.

Под таким наблюдениям находятся самые сложные для контроля места. Сейчас Подмосковье находится в числе лидеров по уровню безопасности среди регионов России.

Где бы ты ни находился: в кафе или заходя в подъезд, гуляя во дворе, ты должен чувствовать безопасность. Это совершенно очевидная вещь. И для этого наша система правоохранительная, прежде всего МВД, но и другие органы, очень много изменили Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья.

Жилье и образование

Серьезный прирост населения требует ввода нового доступного жилья. С этим вызовом в области удается справиться.

«По указу президента, мы работаем очень серьезно с правительством в части выполнения указа по доступному жилью. И мы являемся лидерами по жилью, и Москва очень много строит. И дальше регион будет расти», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Укрупнение региона может принести коренному жителю хлопоты, но жизнь нельзя остановить. Поэтому власти должны развивать в каждом из муниципалитетов свои направления, требующие внимания.

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на возросшее число жителей, обратная связь помогает использовать бюджет Подмосковья так, чтобы люди чувствовали перемены. Например, так становится понятно, где образовательные учреждения нужно строить в первую очередь.

«Ключ к успеху управлением регионом — постоянная обратная связь, чтобы ресурс направлять туда, где ты почувствуешь перемены. Вот в чем искусство. И детские сады, и школы в таких территориях, как Ленинский городской округ, Балашиха, Красногорск, Мытищи, Люберцы, Химки — все не будем перечислять — все это для нас в особом приоритете. Но это не значит, что я не должен строить школу в Можайском городском округе — там должна быть своя флагманская школа», — объяснил Андрей Воробьев.

По его словам, на большой территории и в большой системе ты должен быть очень ловким, мобильным и ориентироваться на запросы каждого человека.