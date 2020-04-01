Плюем, пляшем. Особо алчные организации продолжают работать в России, несмотря на опасность
Пока вся страна добросовестно старается соблюдать режим самоизоляции и пореже выходить из дома, а врачи круглыми сутками остаются на своих постах, жители Ханты-Мансийского автономного округа решили доказать, что законы, предписания и рекомендации нужны исключительно для того, чтобы их нарушать.
С 27 марта губернатор Югры приостановил работу всех развлекательных и досуговых организаций. Но жители Сургута и Нефтеюганска решили, что прерывать привычный распорядок не стоит. Уже на следующую ночь в сургутском клубе «Марс» прошла рядовая вечеринка — толпа, музыка местного диджея, развлечения «мирного времени» во всей красе.
Некоторые считают, что транслировать вечеринку в соцсети было не самым умным решением. Мы не согласны — совершенно неумным решением было вообще ее проводить.
«Руководству клуба я бы посоветовал крепко задуматься о последствиях своих решений. Наплевательское отношение к жизни и здоровью клиентов вряд ли позитивно скажется на репутации „Марса“», — написал у себя в Instagram глава Сургута Вадим Шувалов.
Но в руководстве ли дело? Конечно, как верно отметил чиновник, алчность и «желание урвать свой кусок даже в такое тяжелое время» — сильные мотиваторы для организаторов. Но ведь никто не тянет силком гостей. Каждый приходит по собственной воле, и здесь уже не свалишь вину на «слишком соблазнительное предложение» или что-нибудь в этом роде. Разве нормального человека тусовка — даже самая хорошая и бесплатная — привлечет сильнее, чем желание жить?
Тем не менее желающих оттянуться набирается на целую толпу, которая, может быть, потом разнесет опасный вирус по городу.
Похожая ситуация произошла и в Нефтеюганске: особо озабоченные состоянием своего тела граждане решили посетить спортзалы, несмотря ни на что. Хозяева заведений, конечно, были счастливы предоставить людям такую возможность — открывались на несколько часов в день.
Сейчас в обоих городах проводятся проверки, но опасность, которой по своей беспечности или глупости подвергли себя и всех остальных горожан нарушители режима самоизоляции, никуда не уйдет. И здесь уже, кажется, будут хороши любые меры, даже самые жесткие. Лишь бы такие случаи не повторялись.
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