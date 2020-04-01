Плюем, пляшем. Особо алчные организации продолжают работать в России, несмотря на опасность

Сейчас, когда в России стремительно растет число заболевших коронавирусом, который уже унес десятки тысяч жизней по всему миру, особенно важно оставаться дома. Но не все готовы пожертвовать привычным образом жизни ради безопасности. Некоторые клубы устраивают вечеринки, а спортзалы — тренировки.

Пока вся страна добросовестно старается соблюдать режим самоизоляции и пореже выходить из дома, а врачи круглыми сутками остаются на своих постах, жители Ханты-Мансийского автономного округа решили доказать, что законы, предписания и рекомендации нужны исключительно для того, чтобы их нарушать.

С 27 марта губернатор Югры приостановил работу всех развлекательных и досуговых организаций. Но жители Сургута и Нефтеюганска решили, что прерывать привычный распорядок не стоит. Уже на следующую ночь в сургутском клубе «Марс» прошла рядовая вечеринка — толпа, музыка местного диджея, развлечения «мирного времени» во всей красе.

Некоторые считают, что транслировать вечеринку в соцсети было не самым умным решением. Мы не согласны — совершенно неумным решением было вообще ее проводить.

«Руководству клуба я бы посоветовал крепко задуматься о последствиях своих решений. Наплевательское отношение к жизни и здоровью клиентов вряд ли позитивно скажется на репутации „Марса“», — написал у себя в Instagram глава Сургута Вадим Шувалов.

Но в руководстве ли дело? Конечно, как верно отметил чиновник, алчность и «желание урвать свой кусок даже в такое тяжелое время» — сильные мотиваторы для организаторов. Но ведь никто не тянет силком гостей. Каждый приходит по собственной воле, и здесь уже не свалишь вину на «слишком соблазнительное предложение» или что-нибудь в этом роде. Разве нормального человека тусовка — даже самая хорошая и бесплатная — привлечет сильнее, чем желание жить?

Тем не менее желающих оттянуться набирается на целую толпу, которая, может быть, потом разнесет опасный вирус по городу.

Похожая ситуация произошла и в Нефтеюганске: особо озабоченные состоянием своего тела граждане решили посетить спортзалы, несмотря ни на что. Хозяева заведений, конечно, были счастливы предоставить людям такую возможность — открывались на несколько часов в день.

Сейчас в обоих городах проводятся проверки, но опасность, которой по своей беспечности или глупости подвергли себя и всех остальных горожан нарушители режима самоизоляции, никуда не уйдет. И здесь уже, кажется, будут хороши любые меры, даже самые жесткие. Лишь бы такие случаи не повторялись.

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