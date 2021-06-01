Две недели пожара уничтожают пляжи Шри-Ланки. Грядет экологическая катастрофа

Грузовое судно, перевозившее химикаты, загорелось у берегов Шри-Ланки. Популярные среди туристов пляжи теперь покрыты микропластиком, мертвыми морскими черепахами, рыбами и птицами. Пожар пытаются потушить с 20 мая. Эксперты говорят, что на восстановление окружающей среды могут уйти годы.

Экологическая катастрофа

В истории Шри-Ланки произошла, пожалуй, самая глобальная экологическая катастрофа. Как сообщил The Guardian, 20 мая у берегов страны загорелось грузовое судно с химикатами. Из-за этого на пляжи попал микропластик, под угрозой оказалась морская жизнь.

Зарегистрированное в Сингапуре судно MV X-Press Pearl находилось в 18 километрах к северо-западу от Коломбо и ждало входа в порт, когда начался пожар. После первого взрыва экипаж из 25 человек был эвакуирован. На борту находились граждане Филиппин, Китая, Индии и России.

С тушением пожара возникли сложности из-за муссонных ветров и того, что на судне был легковоспламеняющийся и ядовитый груз. Как сообщили официальные лица, там было 25 тонн азотной кислоты, гидроксида натрия, смазочных материалов и других химикатов. Большая часть из них была уничтожена при пожаре. Помимо этого, на судне было 28 контейнеров с материалами необходимых для изготовления пластиковых пакетов, а баки содержали более 300 тонн топлива.

Представитель ВМФ Индика де Силва заявила Associated Press, что огонь все еще не потушен до конца, но все превратилось в «небольшие точечные пожары» в корме. Пожарные буксиры продолжают тушить судно при поддержке военно-морского флота Шри-Ланки и береговой охраны Индии.

Были также сообщения о том, что взрывы со стороны судна продолжились, а в выходные можно было заметить столбы дыма, идущие от него. Появились также новости о том, что, помимо химикатов, в воде образовалось нефтяное пятно. Компания X-Press Feeders, оператор судна, сообщила в воскресенье, что конструкция корпуса судна остается неповрежденной, и утечки нефти в воды порта не было.

Расследование катастрофы

Правительство пообещало расследовать причины катастрофы. Первые допросы членов экипажа по поводу произошедшего должны были пройти 1 июня. На данный момент власти называют возможной причиной пожара утечку азотной кислоты. Они также утверждают, что экипаж знал о ней с 11 мая.

«Мы уже отправили образцы загрязненной морской воды и сгоревшего мусора с судна для экспертизы», — процитировала Al Jazeera слова пресс-секретаря полиции Аджит Рохана со ссылкой на AFP.

Власти Шри-Ланки заявили, что обломки горящего контейнеровоза вызвали, «вероятно, самое сильное загрязнение пляжей в нашей истории». Судно, перевозившее тонны химикатов, загорелось, когда оно ожидало входа в гавань Коломбо на прошлой неделе

Следователи также заявили, что большая часть груза, включая все ядовитые и опасные вещества, была уничтожена в результате пожара.

Для расследования катастрофы создали специальную группу из 10 человек из Управления уголовного розыска полиции. Правительство рассчитывает подать в суд на владельцев судна в связи с тем, что пожар вызвал серьезное загрязнение морской среды. Хозяева пока свою вину признавать не спешат и отрицают утверждения о том, что топливные баки в судне были повреждены и привели еще и к утечке нефти.

Последствия катастрофы

Пожар и разлив химикатов уже нанесли огромный ущерб береговой линии Шри-Ланки, включая знаменитые туристические пляжи Негомбо и Калутара. Они покрылись гранулами из микропластика, используемых для производства пакетов. А в океане заметили нефтяное пятно. Власти обеспокоены последствиями, которые может принести эта катастрофа.

Местные телеканалы показывают, как на берег стало выбрасывать мертвых рыб, черепах и других морских обитателей. Смешение химических веществ с морской водой может нанести серьезный ущерб морским видам, а пластик для них и вовсе смертелен. Это также приведет к уничтожению коралловых рифов, лагун и мангровых зарослей.

Жителям запретили проводить рыбалку в радиусе 80 километров от места пожара. Из-за этого решения пострадали по меньшей мере 4500 рыбаков. Власти обещали оказать им финансовую помощь. Священник Суджива Атукорале заявил, что люди опасаются снижения спроса на морепродукты в этом районе из-за загрязнения воды.

«Учитывая имеющуюся на данный момент информацию, это можно охарактеризовать как худшее бедствие в моей жизни», — сказал председатель Управления по защите морской среды Дхаршани Лахандапура.

Несмотря на то, что власти активно пытаются очистить пляжи и окружающую среду от пластикового загрязнения и химических отходов, на восстановление региона могут уйти десятки лет.

Магистр экологии и природопользования Александр Кукс в разговоре с «360» отметил, что будущее окружающей среды зависит от многих факторов. Важно и то, как быстро будут предприняты меры и каким будет течение воды. Если к этому подойти серьезно, то ущерб можно минимизировать и справиться с ним быстро.

Он также отметил, что в тропических зонах, как правило, восстановление идет быстрее, что тоже может сыграть на руку. По словам эксперта, туристы и местные жители при грамотных действиях властей могут лишиться доступа к пляжам всего на один или два сезона.

«Любой пожар с химикатами и без может привести к гибели определенного количества животных, растений и микроорганизмов. Но из-за того, что там доступ к морю и океану, миграции с ближайших районов со временем, конечно, восстановят численность популяций. Через несколько лет она полностью восстановится, как будто бы такой аварии и не было», — заключил собеседник «360».

Эксперт Гринпис Алексей Киселев настроен менее оптимистично. Он подчеркнул, что вред окружающей среде уже был нанесен. По словам Киселева, пластиковые пеллеты сыплются с разных судов с видимой регулярностью. Это очень плохо, поскольку они смертельны для животных.

Главная катастрофа ожидает Шри-Ланку примерно лет через пять, когда пластиковые гранулы начнут распадаться на микропластик. Его будет невозможно вычистить с пляжей. Микропластик попадет в воду и начнет гулять по пищевой цепи. Не исключено, что через несколько лет он сначала окажется в организме рыбы, а потом — в человеке.