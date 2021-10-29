Пляски с бубном вокруг ковида. Почему россияне все чаще идут к шаманам и астрологам

Пока в России растет заболеваемость ковидом и врачи призывают вакцинироваться, многие россияне выбирают другой путь — обращаются к шаманам и астрологам. Именно они, уверены некоторые, могут вылечить от болезни и даже предсказать удачную дату для прививки. Правда, сами целители предупреждают: вместе со спросом растет и число мошенников.

Спрос растет

В октябре в соцсетях стал популярным ролик, где целительница Лада из Уфы изгоняет коронавирус. Для обряда женщина зарядила пистолет пулями из крапивы и соли и выстрелила в пациента. При этом у него на голове было полотенце. По словам самой Лады, она с рождения обладает неким даром и излечила от болезней уже больше тысячи клиентов. Правда, после успеха ролика силовики Башкирии начали проверку, а страница целительницы загадочным образом исчезла.

Тем временем ростовский коллега Лады — магистр магии — предлагал диагностику COVID-19 всего за 800 рублей. Существенно дороже обошелся курс исцеления от новой болезни женщине в Башкортостане. Она заплатила колдуну 40 тысяч рублей за дистанционный курс.

При этом есть и те, кто делится рецептами целительства от СОVID-19 бесплатно. Так, одна из шаманок описала на своей странице в Instagram «универсальный ритуал». Он призван избавить от всех недугов. Для этого нужно обзавестись церковными свечами, стаканом воды и красным мясом. Подобной информации в Сети сегодня много, как и желающих заработать на страхе людей перед коронавирусом.

Подобрать идеальную дату для вакцинации

Спрос на информацию о том, стоит ли делать человеку прививку и когда, сейчас особенно высокий. Об этом «360» рассказала астролог Лилия Любимова.

Конечно, звонят. Людей интересует, заболеют они или нет, либо стоит ли делать прививку — и если стоит, то просят подобрать дату Лилия Любимова астролог.

При этом в Сети есть данные о шаманском календаре прививок, который показывает, когда лучше вакцинироваться. Но Любимова уверена, что так это не работает. Подбор дат — дело индивидуальное, да и, вычисляя удачное время для первого компонента, можно легко упустить нужные даты для второго.

«Чтобы все факторы были абсолютно идеальными, как правило, такой вариант подобрать невозможно. Но стараешься подобрать самый оптимальный вариант. <…> Многим достаточно просто знать, что день благоприятен для инвазивных процедур», — пояснила астролог.

Самый главный вопрос — когда все это закончится

С вопросами на тему коронавируса и пандемии обращаются к астрологу Василисе Володиной. Она рассказала «360», что самый главный вопрос клиентов — когда все это — пандемия — закончится.

Ровно с марта 2020 года интерес никуда и не уходил. <…> Не потому что сейчас рост заболеваемости Василиса Володина астролог.

При этом, по словам Володиной, календарь, согласно которому существует удачное время для вакцинации, действительно есть. Однако это не те календари, которые печатают в журналах, из серии «в такие дни прививаться можно, в такие — нельзя».

«Этот календарь рассчитывается лично, потому что у каждого из нас своя жизнь, свое здоровье, свои физические кондиции, своя реакция на те или иные препараты. Если человек принял решение привиться, то логично подстраховаться, выбирая правильный день для вакцинации. Я этот календарь разработала еще в начале 2021 года, когда вакцины вышли в оборот. По этому календарю прививалась вся моя семья», — пояснила астролог.

По словам Володиной, цель такого календаря — выбрать время, когда человек может легче перенести вакцинацию.

Большое количество шарлатанов

На дворе XXI век, медицина в России на достаточно хорошем уровне, и лечиться все-таки нужно у врачей. Об этом «360» рассказала шаман Клавдия Болонина из региональной общественной организации по сохранению культурного и духовного наследия «Дух Волка».

«По поводу лечения COVID-19 не обращаются, честно говоря. <…> Но многие люди просят прогноз, как долго такая ситуация продолжится. <…> Люди научились монетизировать что угодно. Объективно — излечить кого-то на расстоянии маловероятно. Шарлатанов довольно много. К шаманам, ведьмам, к мистикам обращаются больше за советом. У нас общество так устроено, что к психологу идти как-то стыдно — не псих же вроде, а получить консультацию при помощи карт — это нормально», — отметила Болонина.

При этом она подчеркнула, что есть вещи, которые действительно работают. Например, есть трава артыш, или шаман-трава. С ее помощью очищают помещения: поджигают и окуривают. Это дает антисептический эффект. Как люди догадались об этом в древности, неясно, но подобные старые способы действительно работают.

«Но вряд ли можно вылечить ковид при помощи артыша», — отметила шаман.