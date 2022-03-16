Плененный военный ВСУ сам сдался армии России. В армии Украины упаднические настроения, люди дезертируют

Военнослужащий ВСУ Андрей Роверо сам сдался в плен российской армии. Он рассказал, что его сослуживцы устали от происходящего, у них нет снабжения, они хотели бы сложить оружие и вернуться домой.

Разговор с Роверо опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Сдался в руки лично российской армии. Ни в кого не стрелял. Я не хотел стрелять и убивать таких же себе подобных», — заявил он.

Он упомянул об упадническом состоянии украинской армии.

«Моральное состояние Вооруженных сил Украины подавлено, деморализовано. <…> Готовы были бы сложить оружие и идти домой или сдаться», — добавил Роверо.

По его словам, снабжения практически никакого нет. Украинским военным помогает местное население.

Переодеваются в «гражданку» и дезертируют

Украинские офицеры начали переодеваться в гражданскую одежду и дезертировать, признался другой военный, бывший рядовой-контрактник 25-й транспортной авиационной бригады ВСУ Олег Игнатов. Он сообщил, что его сослуживцы бросают оружие и покидают места несения службы, а участники нацбатальонов угрожают военным убийством в случае дезертирства.

«Военнослужащие ВСУ из числа офицерского состава переодеваются в гражданскую форму одежды, бросают табельное оружие и самовольно покидают места несения службы», — сказал он на допросе в ФСБ.

Под Мелитополем около 60% военнослужащих украинских подразделений решили бежать.

«У нас были большие потери. И руководство не давало четких указаний, что делать дальше», — рассказал Игнатов.

Оружие при этом идет в незаконный оборот — пистолеты и автоматы продают гражданским без разбора.

Россия 24 февраля начала специальную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».