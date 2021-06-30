Прийти с плазмой на выручку. Как стать донором и помочь больным ковидом

Переболевшие ковидом могут помочь тем, кто еще борется против вируса, и стать донорами плазмы. Пожертвовать кровь имеют право и вакцинированные люди. Но для донорства придется соблюсти несколько условий.

Выздоровевшие от ковида могут помочь тем, кто болеет в тяжелой форме. Для этого им достаточно сдать плазму. Согласно информации на сайте правительства Московской области, человек, перенесший ковид, имеет в своей крови антитела — иммуноглобулины, или же IgG. Именно они и создают иммунный ответ. Но у некоторых пациентов формируется недостаточное количество антител для борьбы с болезнью, поэтому врачи применяют плазму доноров.

Сдать кровь можно в нескольких медицинских организациях. Это НИИ СП имени Склифосовского, ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова, ГКБ имени А. К. Ерамишанцева, ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова, ГКБ № 52, ГКБ имени М. П. Кончаловского и в Центре крови имени О. К. Гаврилова.

Сначала у потенциальных доноров забирают кровь на проверку количества антител в плазме. А уже после этого на сдачу приглашают тех, чья плазма действительно может помочь при лечении.

После процедуры донорам полагается компенсация в размере 1250 рублей за 150 миллилитров плазмы или пять тысяч рублей за 600 миллилитров. Пациенты с хорошим иммунным ответом могут сдавать плазму даже повторно через две недели.

Требования к донорам

Для донорства крови и в том числе плазмы существуют стандартные условия. К ним относят возраст старше 18 лет, вес более 50 килограммов и наличие гражданства РФ. Заведующий отделением трансфузиологии Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева Павел Трахтман также рассказал «360», что донор не должен иметь хронических болезней, у него не может быть обострения на момент сдачи материала.

Второе требование — в крови донора должно содержаться достаточное количество антител, чтобы его плазма могла использоваться для борьбы с коронавирусом Павел Трахтман.

Врач-трансфузиолог Андрей Звонков добавил, что у переболевшего ковидом не должно быть никаких осложнений на сердечно-сосудистую систему или нарушения свертываемости крови. Кроме того, у него не должно быть проблем с давлением.

Подготовка к донорству

К донорству плазмы организм нужно подготовить. Трансфузиолог Звонков рассказал, что перед процедурой придется соблюсти диету.

«Донор должен накануне не есть жирную пищу, не курить и как минимум двое суток не пить алкоголь. Жирная пища сгущает кровь, а курение подавляет работу костного мозга», — объяснил Звонков.

Врач также добавил, что перед донорством плазмы можно выпить чай и съесть в небольшом количестве печенье. Это нужно для того, чтобы желудок не реагировал остро на сдачу крови и голодание.

«Процедура занимает 35–40 минут, и человек может ощутить серьезный голод, так как уровень белков, жиров и углеводов в крови падает», — объяснил врач.

Павел Трахтман рассказал, что помешать может даже татуировка.

«Люди, сделавшие татуировку, не смогут сдавать кровь в течение шести месяцев. Если внутривенно вводились препараты, то донорство надо отложить на три месяца. После беременности нельзя сдавать кровь год», — объяснил Трахтман.

Донорство после вакцинации

Из-за роста числа заболеваний ковидом в Москве растет потребность и в плазме с антителами. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова призвала переболевших и вакцинированных «Спутником V» москвичей сдать плазму, написала «Российская газета».

По словам Трахтмана, плазма вакцинированного донора может быть эффективной при лечении ковида, поскольку у некоторых людей вырабатывается очень много антител, однако и здесь есть сложности.

«Привитых людей не так много, и не все из них готовы сдать плазму. Мы сейчас заготавливаем плазму вакцинированных, но пока что только в рамках научных изысканий», — заметил медик.