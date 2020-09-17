PlayStation 5 выйдет в двух вариантах: с дисководом и без. Стоит ли платить лишние 9 тысяч

Купить PlayStation 5 в России можно будет с 19 ноября. На выбор геймерам предложат две версии консоли: одну с дисководом, а другую без. «360» подсчитал, стоит ли переплачивать за возможность коллекционировать диски.

PlayStation 5 начнут продавать в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее с 12 ноября. До России и остальных стран консоль дойдет 19 ноября.

Компания Sony предложила геймерам две версии PS5: простую и All Digital. Одна из них на девять тысяч рублей дороже другой. Консоль с дисководом обойдется пользователю в 46 999 рублей, а без него — в 37 999. Приставки абсолютно идентичны, различие лишь в наличии или отсутствии дискового привода.

Проще говоря, покупатели версии All Digital смогут приобретать все те же игры, но только в онлайн-магазине. В то же время пользователи версии с дисководом смогут пользоваться и дисками, и магазином.

Источники сайта VGC сообщили, что стартовый тираж дисковой PS5 выше, чем у цифровой модели. А опрос сайта DTF показал, что больше людей хотят приобрести версию консоли без привода.

Один пользователь объяснил, почему собирается брать версию с дисководом. По его мнению, цены на игры будут повышаться, то есть их можно будет продавать после прохождения. Тем более игрок никогда заранее не знает, понравится ему купленный продукт или нет, а диск дает возможность получить обратно какую-то сумму денег, продав другому заинтересованному человеку.

Покупать онлайн чаще всего выгодно: Sony постоянно проводит распродажи и стабильно увеличивает скидки на свои хиты. А при подписке PS Plus некоторые игры можно получать бесплатно. Например, сейчас подписка дает бесплатно две игры: PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) и Street Fighter V. В обычные дни первая стоит 1799 рублей, а вторая — 1199. И может возникнуть нелепая ситуация, когда вы купите в магазине диск с игрой, а потом окажется, что она была бесплатной или продавалась по огромной скидке. Но что об этом думают специалисты?

Стоит ли переплачивать?

Специалист по компьютерным играм журнала «Игромания» Геворг Акопян в беседе с «360» заметил, что перед покупателем консоли стоит простой выбор: нужно решить, в каком виде он хочет приобретать видеоигры. Но все же в одной версии PS5 больше выгоды, хотя и стоит она дороже.

Если говорить про преимущество для обывателя, то дисковая версия, пожалуй, в долгосрочной перспективе может стать выгоднее, потому что когда вы покупаете диск, вы можете его потом продать или обменять, купить игру б/у на разных сервисах Геворг Акопян.

Коллекционерам тоже лучше покупать версию с дисководом, потому что почти все игры на РS4 будут работать на пятой серии. Акопян выбрал для себя именно эту версию, так как имеет много ценных игр.

Минус консоли с дисководом в том, что сам носитель может испортиться, например, когда пользователь вставляет его в приставку. Акопян отметил, что у него никогда не было ситуации, что диск деформировался или ломался. Одна из частых проблем консолей — поломка самого дисковода. Однако и это не проблема, так как у консоли есть свой онлайн-магазин, где можно покупать игры.

Источник фото: YouTube/PlayStation

Диск для себя

Директор компьютерного клуба Flashback Сергей Кошкин в разговоре с «360» отметил, что Sony выпускает две версии, потому что в мире много мест, где вообще нет интернета или он очень плохой. Ведь игры весят очень много, и с медленным интернетом их скачивание занимает массу времени.

Помимо того, что у кого-то могут быть проблемы со скачиваем игр, причиной для выбора версии с дисководом может стать и рынок обмена: пользователи торгуют уже ненужными продуктами или теми, которые они уже прошли.

Большой рынок обмена этих дисков есть, то есть люди сдают, поиграв в игры, берут новые. Он неофициальный, но большой. С дисководом Sony идет на поводу у этих покупателей. А так особого смысла в нем нет Сергей Кошкин.

Кошкин добавил, что себе бы взял версию без дисковода, даже несмотря на минус: купленную онлайн-игру нельзя отвязать от приставки, потому что цифровая версия работает как лицензионный ключ.

Также не стоит игнорировать удобство. В модели без дисковода игру можно приобрести без лишних телодвижений: просто зайти в онлайн-магазин в самом меню приставки, почитать о ней и купить.

Модель для поездок

Аналитик чемпионата EPICENTER по Counter-Strike Анатолий Яшин считает, что версии с дисководом покупают геймеры, которые в какие-то поездки берут с собой PS5. Если они хотят поиграть, то у них с собой диск, который тут же запустит ее. С цифровой версией больше сложностей, так как сначала нужно скачать игру, а для этого необходим интернет. Модель с дисководом также нужна коллекционерам игр.

Вариант дисковода — это для тех, у кого проблемы с интернетом, кто не может играть с друзьями. Индустрия киберспорта основана на том, что ты играешь с друзьями, тебе неинтересно одному играть. Максимально люди покупают без дисковода, потому что у всех есть интернет Анатолий Яшин.

Яшин отметил, что сам бы взял версию с дисководом, потому что «есть моменты, когда он может пригодиться». Собеседника «360» только смутила разница в цене.

А в целом стоит задуматься, стоит ли вообще покупать пятое поколение консоли от PlayStation на выходе. Все-таки стоит помнить, что новинки всегда имеют слабости.