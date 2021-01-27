Разборки в стиле Рlауbоу. Модель с богатым прошлым заподозрили в покушении, но все не так просто

В Москве модель журнала Playboy якобы напала на подругу с ножом, изрезала ей руку и угрожала убить. Сейчас полиция возбудила новое уголовное дело, но виновница происшествия все отрицает. Причем девушка уже была судима по «наркотической» статье и засветилась в скандальном шоу на Первом канале.

Участница конкурса Мисс Маxim 2018, модель Кристина Козина (больше известная под псевдонимом Тина Андреева) выпивала с подругой в ее квартире, в какой-то момент у девушек возник конфликт. Кристина, по данным СМИ, кинулась с ножом на знакомую, порезала ей руку и повредила дверь. После этого нетрезвая модель скрылась, а пострадавшая вызвала правоохранителей. Telegram-канал «112» сообщает, что пострадавшая убеждена, что Козина грозилась ее убить.

В московском МВД подтвердили «360», что заявление о произошедшем конфликте к ним поступило еще 16 января. Стражи порядка быстро задержали Кристину, на нее завели уголовное дело, но отпустили под подписку о невыезде.

Сама Кристина Козина заявила «360», что все, что пишут в СМИ — ложь, как и заявление МВД: «такого не могли сказать, потому что это неправда».

«Все, что написано, это ложь. У нас была ссора с Анжеликой, но мы никаких претензий друг к другу не имеем, заявления никакого нету. Я была у нее в гостях, да. Потом мы с моей другой подругой уехали домой и все. У нас был просто словесный конфликт, который мы сейчас мирно уже решили», — объяснила она.

В качестве подтверждения своих слов девушка прислала переписку с якобы пострадавшей подругой. Однако с «360» о произошедшем Анжелика говорить отказалась.

Модель с историей

По данным Пресненского районного суда, Козина уже была судима — по статье о незаконном хранении кокаина без цели сбыта в значительном размере. В приговоре по делу о незаконном приобретении наркотиков значится, что она имеет среднее образование и не трудоустроена.

При этом в качестве смягчающего обстоятельства суд учел, что девушка признала свою вину и раскаялась, а также что она помогала детям, оставшимся без попечения родителей, так что наказание ограничилось 120 часами обязательных работ.

После того, как СМИ рассказали о произошедшем, Козина закрыла свой Instagram-аккаунт. Тем не менее эротические фотографии модели широко распространены в интернете и есть в профилях ее фотографов и фанатов. На странице самой Тины на сайте Playboy также сказано, что она «начинающая телеведущая» и любит спорт.

В 2018 году девушка приходила на передачу «Мужское и женское», где рассказывала о своем образе жизни: ее женатый на другой «молодой человек» подарил ей квартиру, оплачивает отпуска и делает дорогие подарки. Она также отмечала, что заочно учится на юриста, хотя мечтала стать врачом-косметологом. К 2020 году высшее образование она так и не получила.