    20 марта 2020, 00:01

    Playboy уходит из печати. Вспоминаем, кто появлялся на обложках культового журнала для взрослых

    Татьяна Струкова

    После 67 лет существования рынок печатных изданий покидает первый эротический журнал Playboy, который показал миру десятки обнаженных знаменитостей и сотни просто прекрасных женщин и девушек. «360» вспоминает культовые выпуски легендарного издания.
    Playboy уходит из печати. Вспоминаем, кто появлялся на обложках культового журнала для взрослых

    Первый выпуск Playboy вышел в Америке в декабре 1953-го, на его обложке была самая красивая женщина десятилетия — кинозвезда Мэрилин Монро.

    Сейчас же журнал вынужден закрыть печатную версию из-за экономического кризиса. С таким заявлением выступил глава компании Бен Кон. «Иногда приходится отпустить прошлое, чтобы освободить место для будущего. Поэтому мы сосредотачиваемся на достижении нашей миссии самым эффективным и действенным способом: помочь создать культуру, в которой все люди могут стремиться к удовольствию», — написал Бен Кон.

    Самым значимым и запоминающимся символом Playboy стал логотип-зайчик Playboy Bunny. Модели журнала часто появляются в ободках с заячьми ушками как на обложках, так и на различных мероприятиях.

    Роль в культуре

    При всей сексуализированности журнал все же не состоял из одних лишь откровенных фотосессий. В каждом выпуске Playboy печатались интервью со звездами мирового кино, музыки, науки, с писателями и режиссерами, актерами и актрисами и даже политиками.

    Среди гостей журнала, дававших интервью, музыканты Дэвид Боуи и Джон Леннон, группа Metallica, ученый-физик Стивен Хокинг, Стив Джобс и многие другие. Отрывки своих произведений в Playboy публиковали писатели Ян Флеминг, Владимир Набоков, Стивен Кинг.

    Со страниц журнала к публике обращались Мартин Лютер Кинг и Фидель Кастро, поднимая расовый вопрос и проблемы революции. Журнал много говорил о войне во Вьетнаме и наркотиках, захлестнувших Америку в 70-х.

    А в 86-м модель Ребекка Армстронг рассказала на страницах издания о своей жизни с ВИЧ. Она была одной из первых, кто осмелился публично заявить об этом, показать миру, что ВИЧ-положительные люди должны быть полноценными членами общества и имеют право защищать свои права.

    Кого раздел для нас Playboy?

    Кинозвезда и секс-символ 50-х Мэрилин Монро была на обложке самого первого выпуска. Ее фотографии позже появились на страницах журнала еще раз, в 1997 году.

    Американская актриса и модель Шэрон Стоун появлялась на обложке Playboy восемь раз, в последний — в 2006 году, ей было уже 48 лет.

    Мадонна, американская поп-звезда, до сих пор не потерявшая популярность у слушателей, была на обложке журнала 12 раз. Причем первые фотографии Мадонны, в одночасье попавшей в топ всех хит-парадов Америки, вышли в Playboy без ее ведома со скандальным заголовком: «Обнаженная Мадонна, совсем не девственница, в самый первый раз».

    Действительно, откровенные снимки, сделанные несколькими годами ранее, были одним из первых шагов к тому образу, который сохранился в сознании фанатов: дерзкой, свободной и смелой, уверенной в себе звезды, каждый раз награждавшей публику провокационными и красочными шоу.

    Супермодель 90-х, одна из секс-символов эпохи, Синди Кроуфорд украшала собой выпуски мужского журнала восемь раз.

    Актриса Дженни МакКарти, четырежды появлявшаяся в журнале, стала одной из самых откровенных моделей Playboy из числа знаменитостей. Ее фотосеты вызывали возмущение и восторг публики, не восхищаться ее красотой было практически невозможно.

    Наиболее часто приглашаемая модель обложек Рlауbоу — канадская актриса Памела Андерсон. Она снималась для журнала 16 раз, и каждый из них разжигал вокруг нее скандал — так откровенны были снимки. Но это не останавливало звезду киноэкранов. В последний раз она появилась обнаженной в журнале четыре года назад, в 2016-м.

    Также на обложке самого известного эротического журнала появлялась и британская супермодель и актриса Кейт Мосс — в образе визитной карточки Playboy, зайчика.

    Также обложки журнала украшали актрисы Анджелина Джоли, Джулия Робертс, Вайнона Райдер, Деми Мур, Николь Кидман и многие другие.

    Побывал на обложке мужского эротического издания и действующий президент США Дональд Трамп.

    После закрытия печатной версии глава Playboy обещает продолжить выпускать журнал онлайн, а с 2021 года — вернуться к бумажному варианту, но в «различных новых форматах».