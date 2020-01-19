Плавают, но не в купелях. Российские звезды поздравили с Крещением из мировых курортов

19 января православные отмечают Крещение. В ночь перед этим праздником в церквях проходят богослужения, после которых люди, по народной традиции, идут купаться в иордани. Многие знаменитости поддерживают эту традицию. «360» проследил, кто из звезд решил окунуться в ледяной воде и рассказать об этом в соцсетях.

Семья артистов Антона и Виктории Макарских отметила Крещение, окунувшись в воды реки Иордан в Израиле. Семья вела целый репортаж в Instagram, рассказав, что по случаю праздника зайти и искупаться в Иордане 19 января можно бесплатно.

Депутат Николай Валуев решил окунуться в пруд у дома в родном Санкт-Петербурге.

Депутат от КПРФ Сергей Гаврилов отправился на праздничное богослужение, окунаться политик в этом году не решился.

Многие знаменитости решили окунуться на Крещение, но далеко не все решились на это в России, пусть и при аномально теплой погоде. Наташа Королева опубликовала снимок из Флориды.

Актер Станислав Садальский ранее заявлял журналистам, что считает, что вода в этот день везде святая, так что обычно он купается в бассейне. Правда, в этот раз он поздравил православных из аэропорта по пути в Швейцарию.

Балерина Анастасия Волочкова перед Крещением анонсировала своим подписчикам купание в персональной купели, но в итоге поздравила православных в морской воде.