Пассажиров спрячут за шторкой: какими будут новые плацкартные вагоны в России

Поездка в плацкартном вагоне у большинства россиян вызывает воспоминания, далекие от счастливых: теснота, запахи еды и очереди в туалет. РЖД собирается изменить вид плацкартов, сделать вагоны более комфортными и функциональными. Пассажирам пообещали почти «личную капсулу» в вагоне, больше места для «свисающих ног» и раздельные туалет и душ.

Больше места для людей и багажа

Первое и главное новшество — личное пространства для каждого пассажира. Для этого дизайнеры и инженеры увеличили ширину стандартного плацкартного вагона почти на 250 миллиметров, что позволило удлинить и сами полки. Так решается проблема «свисающих ног» в проходах.

«По статистике, за последние десятилетия среднестатистический человек подрос. Так что длина полки имеет важное значение для комфорта во время путешествий», — рассказал шеф-дизайнер Национального центра промышленного дизайна и инноваций «2050.Лаб» Алексей Шаршаков. Его слова приводит агентство городских новостей «Москва».

Источник фото: РИА «Новости»

Больше места стало и для проводников в вагонах, а также для перевозки багажа. Для чемоданов предусмотрели специальные отсеки в шкафах. Для пассажиров на верхних местах сделали отдельные полки под багаж. Туда также поместится крупный чемодан, но при этом он не будет мешать самому путешественнику — человек сможет лечь или сесть на своем месте.

Самые же верхние полки — третьи — убрали. Теперь их функцию выполняют шкафы, в которых есть ящики для обуви и выдвижные столики.

Источник фото: РИА «Новости»

«Личная капсула»

Еще одна цель — сохранить личное пространство для каждого пассажира. Теперь путешественникам предлагают закрыть свое место шторками, таким образом оборудуя «личную капсулу».

Источник фото: РИА «Новости»

«Шторки — элемент многофункциональный. Задернув их, можно уединиться в плацкартном вагоне, чтобы почитать, поспать и даже переодеться», — пояснил Алексей Шаршаков.

Меняются условия и для тех, кто путешествует вдвоем. Раньше пары брали места в одном жилом отсеке, теперь они могут путешествовать через стенку: в ней сделали выдвижную дверцу с замками с двух сторон. Так что люди могут легко общаться друг с другом. Удобно это и для пассажиров с детьми: через проход легко следить за ними.

Источник фото: РИА «Новости»

Большие компании могут забронировать места в жилых отсеках, похожих на традиционный плацкарт. Таких помещений будет три в вагоне — нижние полки в них не разделяются шкафами для багажа.



Отдельный душ

Дизайнеры разделили душ и туалет в вагоне, чтобы пассажирам было еще удобнее ими пользоваться. В душевой кабине появится герметичный шкафчик для одежды.

Похожие стандарты разрабатывают для поездов в Австрии: там также хотят обеспечить пассажирам индивидуальное пространство с личным столиком, лампой и розетками. В других странах пока нет аналогов подобных вагонов с удобствами, потому что люди не пользуются поездами для поездок на такие дальние расстояния.