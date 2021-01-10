Заболеваемость ковидом в России пошла на спад. Уже можно говорить о плато?

Уже несколько дней количество новых выявленных случаев коронавируса идет в России на спад. Этому поспособствовали длинные новогодние праздники, во время которых жители проводили время дома. Всплески заболеваемости еще ожидаются, но точную картину покажут первые рабочие дни.

Утром 10 января столичный оперштаб сообщил, что за прошедшие сутки медики выявили 22 851 новый случай коронавируса в 83 регионах. Этот показатель стал минимальным за последние полтора месяца. Еще меньше было только 18 ноября, когда зафиксировали 20 985 случаев инфицирования.

При этом после Рождества количество заболевших ковидом снижалось практически каждый день. Если 6 января было 24 217 новых зараженных, то 7-го числа уже был 23 541 новый случай. На следующий день было небольшое увеличение. Тогда врачи получили 23 652 положительных теста, а 9 января — 23 309.

Всего за время пандемии во всех регионах России зафиксировали 3 401 954 случая инфицирования. Вылечить удалось 2 778 889 человек. Скончались после заражения 61 937 пациентов.

«Лучше ждать худшего и ошибиться»

Несмотря на снижение числа новых случаев коронавируса, из соображений целесообразности стоит ждать роста заболеваемости. Об этом «360» сказал доктор медицинских наук, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

«Вы были свидетелями неоднократных всплесков, которые были, скажем, после тех или этих праздников. Лучше всегда дожидаться ухудшения и ошибиться, нежели попасть в совершенно противоположную ситуацию», — отметил специалист.

По словам Зуева, не исключено, что количество зараженных может уменьшаться в связи с тем, что был самый большой период отдыха. Россияне не работали в течение 10 дней после Нового года. Кроме того, на цифрах могло сказаться снижение числа проведенных тестов на наличие инфекции.

«Такая возможность тоже, конечно, может иметь место. <…> Я отношусь к этому с радостью — к этому снижению цифр, но с определенной настороженностью. Еще рановато [говорить о плато], потому что эти 10 дней могут в себе таить вот такую цифровую ловушку, что меньше не значит лучше. Меньше — это значит реже были проведены исследования», — пояснил вирусолог.

Зуев предложил подождать, пока все жители страны выйдут из этого длительного периода затяжного отдыха. Необходимо посмотреть на статистику новых случаев, когда медики проведут обычное количество тестов. Понять, вышла Россия на плато или нет, помогут уже первые рабочие дни.

«Уже на плато»

Новый год считается семейным праздником, поэтому большинство россиян действительно проводили время дома. Это поспособствовало тому, что рост заболеваемости ковидом пошел на спад, отметил в разговоре с «360» собеседник из медицинской сферы, пожелавший остаться анонимным.

«Многие эксперты прогнозировали, что где-то с середины декабря все стабилизируется, а потом потихоньку пойдет на спад. Плюс еще вакцинация. Тут много факторов наложилось друг на друга. Это было ожидаемо, и это хорошая новость, которой нужно радоваться. Еще всплесков, конечно, несколько будет, но конкретно по этому пику я думаю, что мы уже на плато», — подчеркнул он.

По словам собеседника, во время праздничных выходных стало меньше обращений к врачам со стороны населения. При этом такая ситуация продолжалась всего несколько дней. Кроме того, медик не согласился с мнением коллеги о количестве исследований на коронавирус. Он отметил, что люди все так же болеют и вызывают скорую помощь при тяжелых состояниях. Так же напряженно работает и медицинская система.

Собеседник подчеркнул, что после новогодних праздников ожидается какой-то подъем заболеваемости из-за тех, кто вернется с отдыха, но он не будет очень большим.