Банк навязал платную страховку? От услуги можно отказаться без потерь в деньгах

Клиенты Сбербанка жалуются на навязывание страховок. Менеджеры организации все чаще выдают их за обязательные. Причем не только для кредитных, но и для дебетовых карт и других продуктов. Рассказываем, кому действительно пригодится такая услуга и можно ли без потерь вернуть уплаченные за нее деньги.

Клиенты Сбербанка недовольны навязыванием страховки при оформлении продуктов или других услуг. Жителю Новосибирска, который всего лишь хотел перевыпустить карту, стали предлагать застраховать счета, жизнь и так далее. А на категорические отказы менеджер стал расспрашивать о причинах, составе семьи и так далее.

Клиентке Сбербанка из Перми все же навязали к дебетовой карте якобы бесплатную, как обещал менеджер, страховку. Когда женщина обнаружила, что услуга совсем не безвозмездная, она потребовала ее отключить. Однако этого не произошло, ее действие просто приостановили до октября. Теперь дама «бодается» с сотрудниками в попытке отказаться от ненужного ей сервиса.

В Центробанке «Коммерсанту» подтвердили, что хоть и не очень часто, но получают такие жалобы. Практику навязывания услуги при перевыпуске или оформлении дебетовых карт регулятор считает недобросовестной.

Скромное молчание

Близкому знакомому аналитика группы компаний «Финам» Алексея Коренева тоже навязали эту услугу. Сообщили, что не оформят без страховки потребительский кредит. Правда, сказали, что деньги можно вернуть, но не пояснили как и когда. Мужчина оплатил 45 тысяч рублей. А позже узнал, что оформить отказ можно было только в течение 14 дней после заключения договора. Двухнедельный срок прописан в указании Центробанка № 3854-У.

«Нарушение банка в том, что клиента не полностью информировали о его праве разорвать эту страховку. Ему не указали, по сути, полную стоимость кредита. Обязаны были предупредить, что страховку он может в течение двух недель разорвать и деньги вернутся. Но скромно промолчали», — отметил Коренев.

Сейчас мужчина с помощью юристов Общества защиты прав потребителей и при содействии финансового омбудсмена судится с банком. Но перспективы у иска неважные. Доказать, что предупреждения не было, очень сложно.

Кому нужна страховка?

Оформить страховку стоит, если возникают сомнения в надежности сохранности денег, советует Алексей Коренев. Либо, если человек страдает рассеянностью: часто теряет кошелек или деньги, забывает карты в магазинах или кафе.

«Это как с вождением автомобиля. Водишь плохо? Лучше точно застраховать. С картами так же просто. Если были случаи, если человек характеризуется забывчивостью или рассеянностью или передает карту в другие руки, детям дает пользоваться, конечно, страховка нужна», — пояснил Коренев.

Услуга, по его мнению, может быть полезна и пожилым людям с невысокой финансовой грамотностью. Но если банк отказывается оформлять дебетовую карту без оформления в обязательном порядке страховки, то лучше обратиться в другую финансовую организацию, уверен аналитик.

В пресс-службе Сбербанка на запрос «360» не ответили.

Когда могут предложить страховку?

В свою очередь эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский считает страховку бесполезной услугой. В любом случае клиенту придется доказывать, что деньги с карты украли. Если это удастся, средства вернут без всякого страхования, поскольку их хищение стало возможным из-за провалов в работе службы безопасности.

«Банк хочет, чтобы вы оплачивали его работу. Во-первых, это незаконно вам никто не имеет права навязывать такие вещи [страховку]. Во-вторых, это бессмысленная и бесполезная услуга. Жаловаться на Сбербанк регулятору, наверное, будет тяжело. Санкции он к нему не применит», — убежден Голубовский.

В соответствии с положениями ЦБ о банковских услугах, кредитные организации обязаны, например, открывать счета гражданам без каких-либо дополнительных требований. То же самое касается выдачи дебетовых карт. Предлагать страховку могут при оформлении займа, как одно из условий кредитования.